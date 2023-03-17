الإدارة الذاتية: عيد نوروز يمثل روح التحرير والتلاحم بين المكونات

وأصدرت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا اليوم بياناً بمناسبة عيد نوروز هنأت فيه شعوب شمال وشرق سوريا وشعوب العالم بهذا المناسبة، كما أكدت أن مشروع الإدارة الذاتية يمثل شغلة من روج نوروز.

وقرأ البيان خلال تجمع نظم في مقر الإدارة الذاتية في مدينة الرقة، بحضور ممثلي مختلف هيئات الإدارة الذاتية، والمؤسسات العسكرية وتجمع نساء زنوبيا ومجلس عوائل الشهداء وشيوخ ووجهاء العشائر ومجلس الرقة المدني.

وقرأ البيان من قبل الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عبد حامد المهباش، وجاء فيه:

"يُمثّل عيد النوروز انطلاقةً تاريخيةً نحو تحرير الإنسان من الظلم والعبودية وتحقيق الحرية وانبعاثاً جديداً للطبيعة، مُجسّداً روح التحرير والتلاحم بين المكونات، والإصرار على الحرية، وتحدّي الظلم والطغيان، ونبذ كافة أشكال العنف والإبادة.

إنَّ إحياء شعبنا الكردي وشعوب المنطقة لهذه المناسبة، وحفاظها على موروثها التاريخي، وتجسيد ذلك في مشروع الإدارة الذاتية، من خلال التكاتف والتلاحم وتقديم الشهداء، ما هو إلا إصرار تام على الحرية والتحرر من المظالم.

إنَّ مشروع الإدارة الذاتية الذي تتفاعل وتتشارك فيه مختلف المكوّنات في شمال وشرق سوريا، يُمثّل شعلةً من روح نوروز ومعانيه وميراثه العظيم.

بمناسبة حلول عيد نوروز، نتقدّم بأحرّ التهاني لأهلنا في شمال وشرق سوريا ومختلف شعوب العالم، مُتمنيين لهم دوام الخير، مؤكدين إصرارنا على استمرار النضال من أجل التحرر والديمقراطية والحفاظ على وحدة شعوبنا وتآلفها ووحدتها أمام محاولات ومشاريع التصفية والإنكار.

وبهذه المناسبة نجدّد عهدنا بالسير على طريق الشهداء حتى النصر وتحقيق تطلعات شعبنا نحو بناء مجتمع ديمقراطي حر ذو إرادة وقرار.

كذلك، نتوجّه إلى كافة القوى الوطنية السورية والقوى الدولية، لبذل جهود جدية لحل الأزمة السورية على أساس ديمقراطي تعددي، والتنازل عن كل ما يعيق التوافق والتفاهم الوطني السوري لمصلحة سوريا وشعبها.

ونؤكد بأننا على استعداد لأداء دورنا المسؤول في القيام بواجباتنا الوطنية السورية، مع عزمنا التام على متابعة نضالنا ضدَّ الإرهاب وتحرير مناطقنا المحتلة.

ستبقى شعلة النوروز مسيرة شعبنا، وسنحرر بروح نوروز مجتمعنا ونبني سوريا الواحدة الموحّدة، محققين أهداف شعبنا وتطلعات شهدائنا في الحرية."

هذا ومن المقرر أن تنظم احتفاليات نوروز في الطبقة في 19 آذار الجاري، فيما يحتفل أهالي منبج في 20 آذار، بينما يحتفل أهالي الجزيرة والرقة والشهباء و كوباني ودير الزور في يوم 21 آذار. ومن المقرر صدور قرار بتعطيل المؤسسات الحكومية بمناسبة عيد النيروز، بحسب ما أكدت الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي بيريفان خالد.

(م خ/ ك)

ANHA