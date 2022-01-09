الإدارة الذاتية: استهداف تركيا لكوباني استمرار في حرب الإبادة ضد شعبنا

وجاء ذلك عبر بيان كتابي أصدرته الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، تعليقاً على استمرار هجمات وقصف الاحتلال التركي لكوباني وريفها وتسببه بوقوع ضحايا مدنيين، وقالت في البيان:

"استهدف الاحتلال التركي في الثامن من شهر كانون الثاني الجاري مدينة كوباني وريفها، وأسفر القصف عن إصابة 12 مدنيّاً بينهم نساء وأطفال واستشهاد مدني آخر، وهذا القصف إن دلّ على شيء فهو يدل على رسالة واضحة من الاحتلال التركي على استمراره في حرب الإبادة ضدَّ شعبنا بكل أشكاله، وكذلك تحدٍّ واضح للتحالف الدولي ولروسيا مع العلم أنَّ بينهما وبين تركيا تفاهمات مشتركة بخصوص شمال وشرق سوريا ولاسيما الحدود، هذا التصعيد والهجوم يستوجب ضرورة إبداء مواقف واضحة من قبل هذه القوى وإلا فإنها تتحمل مسؤولية الشراكة مع تركيا.

في الوقت الذي نُندد بأقصى الدرجات بهذا الهجوم والعدوان التركي؛ فإننا نطالب المجتمع الدولي والقوى الفاعلة بضرورة التحرُّك لوقف هذه الأعمال العدائية التي تُزعزع استقرار المنطقة وتدخل في خدمة الإرهاب، وكذلك ضرورة المساهمة في الحد من هذا العدوان والتجاوز التركي العلني والواضح للجميع.

كذلك نتقدم بخالص العزاء لعائلة الشهيد ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى".

(ل)

ANHA