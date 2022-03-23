الإدارة الذاتية: الإرادة التي دحرت داعش ستستمر في نضالها لتحرير المناطق المحتلة

أصدر المجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بياناً إلى الرأي العام، بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لتحرير بلدة الباغوز آخر معاقل مرتزقة داعش، جاء فيه:

"يُصادف الـ 23 من آذار الذكرى السنوية الثالثة لتحرير الباغوز وإنهاء داعش عسكرياً والقضاء على المحاولات التي أراد داعش من خلالها حكم المنطقة بالنار والحديد بدعم تركيا الواضح والعلني، الانتصار الذي تمّ على داعش على يد مكونات شعبنا وبالتعاون مع التحالف الدولي، أنهى مرحلة خطيرة من مراحل تطوير التطرف والإرهاب".

تابع البيان "ما دفعه شعبنا من تضحيات كان دفاعاً نبيلاً عن منطقتنا وعن سوريا والعالم برمته، وذلك دفاعاً عن الإنسانية والقيم المجتمعية والديمقراطية، نواجه اليوم وبعد ثلاث سنوات من الانتصار في الباغوز محاولات خطيرة وكبيرة لإعادة إحياء تنظيم داعش من جديد ويتجلى هذا بوضوح من خلال ما تُقدمه تركيا من دعم لخلايا داعش واحتضان لقادته في مناطقه، ما يُوضح أنّ المكاسب التي تحققت ضد داعش في خطر كبير، وما أحداث سجن الصناعة في الحسكة بداية العام الجاري ومقتل عبد الله قرداش والعمليات التي تقوم بها الخلايا الإرهابية في كل فترة؛ إلا دلائل واضحة وقطعية في الوقت الذي نتوجه فيه كإدارة لشمال وشرق سوريا إلى مكونات شعبنا وقواتهم العسكرية بالتهنئة بهذا النصر التاريخي ونستذكر جميع الشهداء الأبطال الذين دافعوا عن شمال وشرق سوريا بكل عزم وإصرار؛ فإننا نؤكد على مخاطر عودة داعش. حيث باتت كبيرة والدعم التركي يزداد وبقوة؛ وهذا يستوجب أن يكون هناك تعاون مع الإدارة الذاتية من قبل المجتمع الدولي والتحالف وكل القوى الحريصة على منع عودة الإرهاب في حل قضية الآلاف من إرهابيي داعش وأسرهم الذين يُعتبرون من تبعات تنظيم داعش وعموم دولهم والمجتمع الدولي معنيون بهم بشكل مباشر.

وفي الختام، نؤكد أن الإرادة التي دحرت داعش في كوباني والباغوز وصمدت أمام الإبادة في عفرين وسري كانيه (رأس العين) وكري سبي (تل أبيض)، ستستمر في نضالها عبر تحقيق النصر الكامل على الإرهاب وتحرير المناطق المحتلة من تركيا ومرتزقتها".

(ف)