الإدارة الذاتية: الحفاظ على هذه الموروثات الأصيلة انبعاثٌ حقيقي للهوية الإيزيدية

أصدرت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، اليوم، بيانًا بمناسبة عيد "إيزي"، الذي يحتفل به المجتمع الإيزيدي، يوم غد الجمعة.

وجاء في نص البيان:

بمناسبة قدوم عيد الصوم (ايزيÈzi)، الذي يصادف الجمعة الأولى من شهر كانون الأول الشرقي، تتقدم الإدارة الذاتية

لشمال وشرق سوريا بالتهاني لأهلنا الإيزيديين في شمال وشرق سوريا وعموم العالم.

إن إحياء هذه المناسبة هو إحياء لأحد الجوانب الدينية المهمة والتاريخية والثقافية والمجتمعية، التي يتميز بها هذا المكون العريق.

والحفاظ على هذه الموروثات الأصيلة انبعاثٌ حقيقي للهوية الإيزيدية التي مرت، ولا تزال، بمختلف صنوف الإبادة.

نتمنى أن يعيده الله تعالى على أهلنا الإيزيديين بالخير؛ وننوه إلى ضرورة التقيد بالإجراءات الصحية المتبعة، والتحرك

ضمن الإجراءات المحددة، فيما يتعلق بالمناسبات، التي أقرتها الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، للحد من انتشار

فيروس كورونا COVIED-19. وكل عام وأهلنا الإيزيديون وعموم مكونات شعبنا بخير".

الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.