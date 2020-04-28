الإدارة الذاتية: الأطراف التي أبرمت اتفاقات مع تركيا تتحمل مسؤولية ممارساتها

وأصدرت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، اليوم، بياناً إلى الرأي العام، وأوضحت من خلاله بأن تركيا تتجاوز بشكل علني جميع القرارات الدولية بما فيها ما هو متعلق بوقف العمليات القتالية في ظل هذا الوباء. وطالبت المجتمع الدولي بكافة مؤسساته وفي المقدمة مجلس الأمن الدولي وكذلك الأمم المتحدة بإبداء مسؤولياتهم حيال الممارسات التركية بحق مناطقنا.

وجاء في نص البيان:

"في الوقت الذي لازال العالم يعاني من أزمة كورونا COVID 19 والسعي المستمر لاحتواء النتائج المدمرة لهذا المرض؛ وفي الوقت الذي تعاني فيه مناطق شمال وشرق سوريا من عدم الاهتمام اللازم من قبل منظمة الصحة العالمية، وسعي الإدارة الذاتية في منع انتشار هذا الفايروس عبر الإجراءات الوقائية اللازمة، حفاظاً على حياة ما يقارب خمسة ملايين إنسان في هذه المناطق؛ تستمر الدولة التركية بمنع التركيز على هذه الجهود وتستهدف مناطقنا في ظل وقف العمليات القتالية من قبل عموم العالم.

تجاوز علني للقرارات الدولية

استهداف دولة الاحتلال التركي في صبيحة هذا اليوم 28 نيسان 2020 لمقاطعة كوباني وقبلها مناطق الشهباء من خلال القصف المكثف، والذي خلّف كذلك أضرارا جسيمة وهجّر المئات من المهجرين أصلاً من عفرين إلى الشهباء؛ حيث لم يسلموا من القصف التركي حتى بعد الهجرة من عفرين، هذه الممارسات ما هي إلا دلائل قطعية على عدم الاهتمام واللامسوؤلية من قبل تركيا فيما يتعلق بضرورة التعاون لمنع انتشار كورونا؛ كذلك تجاوز علني لجميع القرارات الدولية بما فيها ماهو متعلق بوقف العمليات القتالية في ظل هذا الوباء، مع التأكيد بأن جميع الدلائل التي تؤكد عدم التزام دولة الإحتلال التركي بأية عهود أو مواثيق دولية حاضرة وبقوة في جميع مناطق إحتلالها في سوريا وفي مقدمتها عفرين وسري كانيية/ رأس العين و /كري سبي/ تل أبيض.

المجتمع الدولي مسؤول عن سلوك تركيا المتهور

إننا في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في الوقت الذي نهيب فيه بضرورة التعاون والالتزام بالمخرجات المعتمدة عالمياً لمكافحة فايروس كورونا، فإننا نطالب المجتمع الدولي بكافة مؤسساته وفي المقدمة مجلس الأمن الدولي وكذلك الأمم المتحدة بإبداء مسؤولياتهم حيال الممارسات التركية بحق مناطقنا حيث أن قوات سوريا الديمقراطية التزمت بالنداء الأممي لوقف النزاع بين كافة الأطراف في ظل هذه الظروف ولابد من الضغط عليها لضرورة التزامها بهذا النداء، كما أن روسيا وأمريكا لهما اتفاقات مباشرة مع تركيا بخصوص تواجدها وآليات ذلك في شمال وشرق سوريا، أيضاً قوات سوريا الديمقراطية لا تتواجد بموجب هذه الاتفاقات في المناطق التي تمت مهاجمتها.

لذا نطالب دولتي روسيا وأمريكا بإبداء مسؤولياتهم وضرورة العمل لكي تلتزم تركيا بتلك الاتفاقات حيث جميع أطراف هذه الاتفاقيات هي مسؤولة حيال التصعيد التركي في مناطقنا.

هذه التجاوزات تخلق الفوضى وذات مدلولات عينية قطعية بأن تركيا لا تعي ولا تدرك مخاطر هذا الفايروس، لا بل تستغل جميع الظروف بما فيها الحالات الإنسانية لتنفيذ مخططاتها العدوانية، لذا نطالب جميع الأطراف المذكورة بضرورة التحرك وبالسرعة القصوى لوقف هذه الاعتداءات".

وكانت طائرة تركية مسيرة استهدفت نقطة لقوى الأمن الداخلي في كوباني فجر اليوم، وخلفت خسائر مادية في المنطقة.

(أ ب)

ANHA