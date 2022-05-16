الإدارة الذاتية: على المجتمع الدولي عم الانجرار وراء السياسات التركية الرامية إلى ضرب شعوب المنطقة

وأصدرت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بياناً كتابياً بصدد تصريحات رئيس دولة الاحتلال التركي رجب طيب أردوغان حول موقفه المعارض لانضمام كل من السويد وفنلندا إلى حلف الناتو.

وجاء في نص البيان:

"بات واضحاً للرأي العام مدى ما تمارسها حكومة العدالة والتنمية من سياسات عنصرية إنكارية وشوفينية تجاه تطلعات شعوب ومكونات المنطقة في رسم مستقبلها للعيش بحريّة وكرامة إنسانية لاسيما الشعب الكردي.

وما وثقته ونشرته منظمات حقوقية دولية وأممية فهو خير دليل على فظاعة ما ارتكبته الدولة التركية وبمعية المجاميع الجهادية والسلفية من جرائم بحق شعوب المنطقة ترتقي إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ومدى ارتباطها العضوي الوثيق مع هذه المجاميع في الشرق الأوسط لاسيما تنظيم داعش الإرهابي وجبهة النصرة وجبهة تحرير الشام وغيرها، في مسعى منها لرسم سياسات للمنطقة وفق مقاساتها الإنكارية والعنصرية والتوسعية وإدخال المنطقة والعالم في حروب كارثية طويلة الأمد.

ومن جملة سياسات العدالة والتنمية المتخبطة داخلياً وخارجياً ما أدلى به أردوغان من تصريح حول معارضته لانضمام كل من مملكة السويد وفنلندا إلى حلف الناتو ما هو إلّا دليل آخر منه لرسم سياسات العالم وفق مقاساته المقايضاتية وممارسة الابتزاز السياسي تجاه دول شاركت بشكل إيجابي مع الجهود الدولية لمحاربة داعش والإرهاب إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية من جهة, ومحاولة منه في وسم نضال شعوب المنطقة وخاصة الشعب الكردي وحركته في إحقاق حقوقه المستندة على الشرعة الدولية ومبادئ حقوق الإنسان أينما كان بالإرهاب وفق منظوره الإسلاموي الشوفيني الإنكاري, وبالتالي خلق مناخات واهية لتوجيه هذا الحلف وفق سياساته التي ستؤدي إلى تقويض الجهود الدولية في محاربة منظومة الإرهاب العالمية وخلاياه النائمة وبالتالي بث الروح فيها وإحياءها من جديد.

وتمرير سياساته الاستيطانية بهدف التغيير الديموغرافي وإدخال المنطقة والعالم في حروب واحترابات أكثر كارثية لما نعيشه اليوم .

ونحن في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بكل مكوناته وشعوبه وفي الوقت الذي نسعى فيه مع المجتمع الدولي للقضاء على داعش والمنظومات الإرهابية الأخرى نهائيا وإيجاد حلول مستدامة للأزمة السورية وفقا للقرارات الدولية لاسيما القرار 2254 فإننا نأمل من المجتمع الدولي ونناشده بأن لا ينجر وراء هذه السياسات التركية التي تهدف من وراءه ضبط إيقاعات هذا الحلف وفق مقاساته وضرب شعوب المنطقة مع تأكيدنا حق جميع الشعوب والمكونات في نضالهم المشروع في تحقيق حريتهم وكرامتهم الإنسانية وفق القوانين والمعاهدات الدولية."

ANHA