الإدارة الذاتية: على الجهات المعنية التدخل لمنع العدوان التركي واستدراك الخطر التركي على سوريا

أصدرت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، بياناً إلى الرأي العام، في ظل التصعيد العسكري للاحتلال التركي وتنفيذه هجمات مستمرة على شمال وشرق سوريا.

الإدارة الذاتية في بيانها أشارت إلى الصمت الدولي وخاصة من قبل القوى الضامنة لوقف إطلاق النار، وقالت " الأمور تذهب نحو التصعيد وضرب أمن واستقرار المنطقة برمتها".

وجاء في البيان :"رغم أنّ الاجتماعات التي حدثت مع تركيا في ظلّ تهديدها بشنّ عملية عسكرية قد أكّدت على عدم تفضيل الحل العسكري، لكن مقابل ذلك نرى اليوم وبشكل ممنهج هناك عدوان تركي مباشر على مناطقنا عبر المُسيّرات التي تستهدف المناطق الآهلة بالسكان، وتخلّف وراء عدوانها شهداء مدنيين، وتدمّر البنية التحتية، وفي ظلّ استمرار هذا العدوان ووسط الصمت الدولي الموجود خاصّة من قبل القوى الضامنة لوقف إطلاق النار وتلك التي رفضت التوسّع العسكري التركي؛ فإنّ الأمور تذهب نحو التصعيد وضرب أمن واستقرار المنطقة برمّتها".

الإدارة الذاتية في بيانها نددت بالتصعيد والعدوان التركي، وأكدت أن الصمت المرافق للتصعيد يثير الشك لوجود تفاهمات مبطنة:" في الوقت الذي نُندد نحن في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بهذا التصعيد والعدوان التركي، فإننا نؤكّد بأن الاستهداف الذي تمّ اليوم في قامشلو وقرى عامودا وقبلها بأيام أيضاً منطقة الصناعة في قامشلو وكذلك العمليات العدوانية عبر المُسيّرات التركية تأتي في سياق الحرب المباشرة ضدّنا وضدّ سوريا برمّتها، وبالتالي فإنّ الصمت المرافق لهذا التصعيد من قبل روسيا والتحالف والقوى الأخرى الفاعلة في سوريا يُثير الشك لوجود تفاهمات مبطّنة، وهذا مؤشر خطير سيؤدي نحو تصعيد أكبر".

كما وطالب البيان الجهات المعنية بالتدخل لمنع العدوان واستدراك الخطر التركي، وأكد أن الهدف هو المزيد من التوسع والاحتلال وتقديم دعم معنوي لداعش وخلاياه:" نُطالب وبشكل فوري كل الجهات المعنية بالتدخل لمنع هذا العدوان التركي واستدراك الخطر التركي الكبير على سوريا، كما نؤكّد بأنّ الاستمرار بهذه العمليات ضدّ المدن وضدّ شعبنا ومناطقنا إجراء استفزازي هدفه المزيد من التوسّع والاحتلال التركي، ناهيكم عن الحجم الكبير من الدعم المعنوي الذي تستمدّه داعش وخلاياها من هذا الإجراء التركي وكذلك المجموعات المرتزقة الموالية لتركيا الذين كانوا ومازالوا رأس حربة لتركيا في تدميرها لسوريا وإبادتها لشعبها ومناطقها".

الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أكدت أن النهج العدواني سيؤدي إلى وقوف الشعب والمقاومة بشتى الوسائل وجاء في ختام البيان :"استمرار هذا النهج العدواني سيؤدي دون شك إلى وقوف شعبنا وقفة واحدة وسيقاوم بشتى الوسائل والإمكانيات حفاظاً على مناطقه ومؤسساته ومكاسبه".

(سـ)