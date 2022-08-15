الإدارة الذاتية وحزب سوريا المستقبل وشيوخ عشائر دير الزور يستذكرون ضحايا مجزرة الشعيطات

يصادف اليوم، الذكرى السنوية الثامنة لمجزرة الشعيطات التي ارتكبتها مرتزقة داعش بحق أبناء العشيرة، التي راح ضحيتها أكثر من 1200 شخص من أبناء عشيرة الشعيطات.

شارك في مراسم استذكار ضحايا المجزرة، المئات من أهالي وأبناء عشيرة الشعيطات بريف دير الزور الشرقي ووفود من الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، وحزب سوريا المستقبل، وعدد من شيوخ ووجهاء عشائر المنطقة.

بدأت المراسم بتقديم عرض عسكري قدّمه مقاتلو قوات سوريا الديمقراطية، تلاها كلمة ترحيبية من قبل ناصر الطرام أحد وجهاء عشيرة الشعيطات، الذي قدم الشكر لكل المشاركين في مراسم استذكار ضحايا المجزرة.

بدروه أكد الرئيس المشترك لمجلس دير الزور المدني، محمد رجب، أن عشائر المنطقة أكدت دعمها لقوات سوريا الديمقراطية عبر انضمامها ودعمها للقوات في تحرير المنطقة من داعش".

أوضح محمد رجب أن "تكاتف أبناء المنطقة مع بعضهم البعض أنتج الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، إلا أن الأعداء يستمرون بمحاولاتهم في بث الفتن بين أهالي المنطقة وعشائر المنطقة".

باسم الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا تقدم نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة، حسن كوجر، بالعزاء لذوي ضحايا مجزرة الشعيطات التي ارتكبتها داعش، وأشار إلى أن "دولة الاحتلال التركي تود ضرب مشروعنا الديمقراطي والتوغل في مناطقنا بحجة حماية أمنها القومي، إلا أننا نؤكد أنها لن تتمكن من تحقيق مساعيها".

عدّ حسن كوجر "هذه المجزرة وصمة عار على جبين الإرهاب، لكننا استطعنا تحقيق النصر ودحر الإرهاب، إلا أن فكر داعش لا زال يتجدد".

وأضاف "تركيا هي الأب الروحي للإرهاب ولا تزال تدعمه، وخير دليل على ذلك جميع زعماء داعش قتلوا في الأراضي التي تحتلها تركيا".

وقال "انتصرنا على داعش الذي ارتكب أبشع الجرائم وخاصة المجزرة بحق أهلنا الشعيطات، ونعاهد أهلنا بالانتصار على الاحتلال التركي، وإننا سوف نعد العدة وننتقم منه كما انتقمنا من إرهاب داعش. نحن حضرنا أنفسنا لهذا النصر العظيم وسننتقم منهم وندحرهم كما دحرنا تنظيم داعش".

بدورها قالت الأمينة العام لحزب سوريا المستقبل، سهام داوود "نستذكر كافة الشهداء وخاصة شهداء الشعيطات وننحني إجلالاً وإكباراً لأرواحهم الطاهرة وفي مثل هذا اليوم داعش صعّد هجومه الأسود على مناطق شمال شرق سوريا لكن المقاومة التي أبداها الأهالي وخاصة في دير الزور وشنكال أبطلت مفعول السحر الأسود لداعش ومطامعه في المنطقة".

وأشارت سهام داوود "لا بد أن هذه الأرض هي أرض مباركة لأنها ارتوت بدماء الكثير من الشهداء وكسرت شوكة داعش حتى تمكنت من دحره في الباغوز"، وأضافت "أبناء سوريا جميعاً سيقفون بوجه الاحتلال التركي ولن يقبلوا تقسيمها".

باسم مجلس عوائل الشهداء بريف دير الزور الشرقي، قالت وفاء الأحمد "نشكر كل مَن شارك معنا بهذه الذكرى الأليمة ونأمل من الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا دعم أهالي وعوائل ضحايا المجزرة".

وأكدت وفاء الأحمد أن أبناء المنطقة يقفون بوجه الاحتلال التركي ويسيرون على خطا الشهداء حتى تحقيق النصر والحياة الكريمة.

واختتمت مراسم الاستذكار بعروض ثقافية وتراثية قدمتها فرقة زهور الفرات.

(ث ع/خ)

ANHA