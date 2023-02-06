الإدارة الذاتية والهلال الأحمر الكردي تجهز الخيم كمراكز إيواء تحسباً لأي طارئ

ضربت هزة أرضية بقوة 7.4 على مقياس ريختر ناحية بازارجق التابعة لمدينة مرعش في شمال كردستان. تلتها هزة أخرى ضربت ناحية نوداغ التابعة لديلوك بمقياس 6.4 ريختر، وتأثرت معظم مدن باكور كردستان والمدن التركية وسوريا بالهزة ما أسفر عن فقدان المئات من الأشخاص حياتهم.

تحسباً لأي طارئ في ظل استمرار حدوث الهزات الأرضية، سارعت الإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة عبر بلدية شعب في مدينة قامشلو والتعاون الهلال الاحمر الكردي بنصب خيام في ملعب 12 آذار وملعب الشهيد هيثم كجو شرق المدينة، وسيتم تجهيزها خدمياً وطبياً، كما ستنتشر طواقم طبية مع اسعافاتهم على مدار الساعة في مدينة قامشلو.

وتستخدم الخيم لإيواء الأهالي في حال اضطراهم للخروج من منازلهم.

وفي مدينة كوباني بإقليم الفرات نصبت الإدارة الذاتية خيم واحدة ساحة الشهيد عكيد والأخرى في الحي الجديد وأخرى على طريق حلنج.

ووفق هيئة الإدارة المحلية والبلديات في إقليم الفرات فإن احتمالات زيادة عدد الخيم وارد تماشياً مع الظروف وتكرار الهزات.

أما في ناحية تل تمر فبدأ الهلال الأحمر الكردي بتجهيز خيمة كبيرة بالقرب من دوار تل تمر، بينما تجري الاستعدادات لنصب خيمتين ضمن مدينة الحسكة، الأولى بالقرب من مركز الهلال الأحمر الكائن في حي تل حجر، والخيمة الثانية في حي النشوة، وخيمة في شارع الكراج بناحية الدرباسية، في مقاطعة الحسكة.

وفي ناحية تربه سبيه نصبت لجنة الطوارئ خيمتين أمام ساحة البلدية جنوب غرب الناحية وخيمتين في دوار آذادي شمال شرق الناحية.

كما تم تجهيز ملعب كورنيش وصالة ملعب شهيد باور للشبيبة الثورية السورية ومركز إيواء عند القوس، وآخر أمام حديقة دجلة في ناحية ديرك.

أما في ناحية كركي لكي فقد تم تجهيز جميع الصالات والملاعب في الناحية.

ومنذ فجر اليوم اضطر المئات في شمال وشرق سوريا للخروج من منازلهم في ظل الظروف الجوية القاسية والهطولات المطرية تحسباً لأي طارئ نتيجة الزلزال الذي حدث اليوم.

(ف)

ANHA