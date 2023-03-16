الإدارة الذاتية و PYD يشاركان في مراسم الذكرى الـ 35 لحلبجة

وحسب ما نشرت ممثلية الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في باشور، على صفحتها في موقع التواصل الافتراضي "فيس بوك"، فإنه شارك باسم روج آفا، وفد من ممثلية الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا متمثلاً بممثلة الإدارة الذاتية، أفين سويد وعضو الهيئة الإدارية للممثلية فتح الله حسيني، بالتنسيق مع ممثلية حزب الاتحاد الديمقراطي متمثلاً بممثل الحزب، جاويدان حسن وعضوة العلاقات بيريفان محمد، اليوم، في مراسم الذكرى الـ35 لقصف مدينة حلبجة بالأسلحة الكيماوية من قبل النظام البعثي العراقي البائد، التي نُظِمت في مدينة حلبجة.

هذا وقد وضع وفد روج آفا أكليلاً من الورد على أضرحة الشهداء من ضحايا القصف الكيماوي، وذلك في المقبرة الكبرى في مدينة حلبجة، ثم زار الوفد النصب التذكاري في المدينة، وتفقد الأقسام الموجودة فيه.

كما أنه سلّم برقية بالمناسبة إلى القائمين على المراسم.

وجاء في مستهلها "في الذكرى السنوية لاستذكار حلبجة الشهيدة، نتقدم إليكم بأكاليل ورد إجلالاً لأرواح شهداء مدينة حلبجة الشهيدة، هذه المدينة التي ضحت بأكثر من خمسة آلاف شهيد في سبيل حرية شعبنا الكردي، وإبراز الوجه الدكتاتوري البشع للنظام البعثي البائد".

وأضافت: "إننا في هذه المناسبة الحزينة على قلوب شعبنا في عموم أجزاء كردستان، نؤكد لكم أن قضايا الشعب الكردي لن تنتهي بالدم والأسلحة المحرمة دولياً بل أن الوصول إلى الحرية والديمقراطية، وإن كان يمر بعضه عن طريق الدم إلا أن تقديم التضحيات بكل تأكيد سيكون طريقاً للوصول إلى الحقوق القومية لشعبنا الكردي، وحلبجة الشهيدة كانت إحدى الفواجع الكبيرة التي ألمّت بشعبنا في جنوب كردستان".

واختتمت "ننتهز هذه المناسبة، لنقدم تهانينا باسم روج آفا أيضاً لعموم أبناء المدينة الشهيدة وعموم شعبنا الكردي، بالإعلان عن "حلبجة" محافظة تاسعة عشرة في جمهورية العراق، وربما هذا جزء يسير من رد الاعتبار لهذه المدينة التي ضحت بالبشر والشجر والحجر من أجل انتقال العراق من نظام دكتاتوري إلى نظام فيدرالي".

(س ر)