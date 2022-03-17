الإدارة الذاتية توقد شعلة نوروز في ساحة مقرها بالرقة

أوقدت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، اليوم، شعلة نوروز، وذلك في ساحة مقرها بمدينة الرقة، شارك فيها أعضاء الإدارة.
خبر 2022-03-17T13:06:00 الرقة

هنأت الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، بيريفان خالد وعبد حامد المهباش، أهالي شمال وشرق سوريا بشكل عام، والمكون الكردي بشكل خاص بحلول عيد نوروز، وذلك باللغتين العربية والكردية.

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وأكدا خلال حديثهما أن هذا اليوم هو يوم عالمي؛ انبثقت منه حرية الشعوب في العالم، ورمز للتخلص من الظلم والعبودية، ودعيا السوريين بكل أطيافهم ومكوناتهم في عموم سوريا وشمال وشرق سوريا بشكل خاص، لمشاركة الشعب الكردي عيدهم (عيد نوروز).

وأوقد الحضور من جميع المكونات شعلة نوروز معبرين عن فرحتهم بهذا العيد، وعقدت حلقات الدبكة على وقع الأغاني الثورية والفلكلورية.

 (أع/خ)

ANHA


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