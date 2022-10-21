الإدارة الذاتية تولي الأهمية لتطوير العلاقات مع المحيط العربي رسمياً ومجتمعياً

ممثل الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في أوروبا، عبد الكريم عمر أشار لوكالتنا، إلى أن التطورات التي شهدتها المنطقة ساهمت في تطوير العلاقات الدبلوماسية مع مختلف القوى العالمية والأوروبية ككندا وأستراليا وأميركا وروسيا، وغيرها العديد من الدول، وقال "إثر ذلك زارت بعثات دبلوماسية عديدة شمال وشرق سوريا".

وسعت الإدارة الذاتية إلى توسيع التواصل الدبلوماسي مع مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية الدولية والمنظمات الإغاثية والإنسانية، بالإضافة لمؤسسات الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، وأكد عمر أن الإنجازات الدبلوماسية التي حققتها الإدارة الذاتية مقبولة حتى الآن.

وعن العلاقات الإدارة الذاتية مع بلدان الشرق الأوسط، أوضح عمر أن " الإدارة الذاتية لم تستطع إلى الآن، تطوير علاقتها بشكلٍ رسمي مع دول الشرق الأوسط والمحيط العربي "، وأضاف "ظهرت بعض النواقص في عملنا الدبلوماسي، إذ لم نستطع إلى اليوم، تطوير علاقتنا الدبلوماسية، إن كانت بشكلٍ رسمي أو مجتمعي مع دول الشرق الأوسط ومع المحيط العربي، نحن نتحمّل جزءاً كبيراً من المسؤولية، وهذه الدول تتحمّل جزءاً كبيراً من المسؤولية".

وتابع "من أولويات عملنا الدبلوماسي في المرحلة الحالية والقادمة تطوير العلاقات الدبلوماسية مع المحيط العربي رسمياً ومجتمعياً".

على مدار الأعوام الماضية، زارت وفود عديدة شمال وشرق سوريا، بعضها رسمية متمثلة بالوزارات الخارجية والبرلمانية والبعض الآخر متمثل بمؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية الدولية ووفود إعلامية دولية، وقال عمر: "نحن في الإدارة الذاتية نشجع هذه الزيارات، كي تتعرف هذه الوفود على حقيقة الإدارة الذاتية ومشروعها والتطورات الجارية على الأرض، والتحديات التي تواجهها من الناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والخدمية والأمنية، وخطر مرتزقة داعش، والتهديدات التركية".

وأوضح عمر أن بعض الوفود تزور المخيمات الموجودة في مناطق الإدارة الذاتية، والبعض الآخر يقوم باستعادة عدد من مواطنيها الذين انضموا إلى مرتزقة داعش وبشكل خاص نساء وأطفال داعش.

وتطرق عمر إلى أهمية زيارة الوفود الخارجية لمناطق الإدارة الذاتية، وقال "لهذه الزيارات أهمية كبيرة، حيث تتعرف الوفود على المشروع الديمقراطي للإدارة الذاتية، وتعايش المكونات مع بعضها البعض في كنفها، والدور الذي تؤديه المرأة ضمن الإدارة الذاتية سياسياً وأمنياً واجتماعياً وخدمياً وعسكرياً"

وتطرق عمر إلى عملهم في الخارج، أي بعد تكليفه بالعمل الدبلوماسي كممثل للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في أوروبا، وقال "بعد تكليفي بهذا العمل، أجرينا العديد من الزيارات إلى الدول الأوروبية، وأجرينا لقاءات مع الوزرات الخارجية في هذه الدول، بالإضافة لإجراء لقاءات مع مؤسسات المجتمع المدني، ومع الجالية الكردية في الخارج، وتنظيم سلسلة ورشات عمل؛ وركزت النقاشات على التطورات الحاصلة في شمال وشرق سوريا، والتحديات التي تواجه الإدارة الذاتية، السياسية منها والأمنية والاقتصادية، وتحدي الإرهاب والتهديدات التركية وتأثيرها على استقرار المنطقة، والحل السياسي للمعضلة السورية".

أهمية دبلوماسية الرأي العام والدبلوماسية المجتمعية

تركز الجهود الدبلوماسية للإدارة الذاتية على تطوير العلاقات مع المجتمعات والمؤسسات غير الحكومية إلى جانب مساعي تطوير العلاقات مع المؤسسات الرسمية، عن هذا قال عمر "دبلوماسية الرأي العام والمجتمعية هي دبلوماسية استراتيجية بالنسبة لنا؛ لأن الرأي العام والمجتمعات والنقابات هم حلفاؤنا الحقيقيون، وهم الذين يدعمون الإدارة الذاتية، فالدول دائماً تتحرك وفق أجنداتها الخاصة، ولنا تجارب في هذا الخصوص؛ فعلى سبيل المثال اتفقت روسيا مع تركيا على صفقة مقايضة وبموجبها تم احتلال عفرين مطلع عام 2018، وسمح الرئيس الأميركي السابق لتركيا باحتلال سري كانيه وكري سبي، في تشرين الأول 2019، الدول دائماً تتفق وتعقد الصفقات على حساب المجموعات غير الدولتية وفق مصالحها وأجنداتها الخاصة".

أكد عمر أن لديهم تجربة في مجال دبلوماسية الرأي العام والمجتمعية وهي مثمرة "عندما سمح الرئيس الأميركي السابق، لتركيا بشن هجمات على شمال وشرق سوريا، عارض الرأي العام والبرلمانيون وأعضاء الكونغرس والإعلام هذا القرار، وتحت الضغط العام، إن كان في الداخل الأميركي أو في الخارج، اضطر ترامب لإعادة النظر في قراره، وأيضاً عندما شن مرتزقة داعش هجمات ضد كوباني، أعلن بعض أصدقائنا عن يوم عالمي للتضامن مع مقاومة كوباني، رأينا أن كل المجتمعات في العالم خرجت إلى الشوارع وعبّرت عن تضامنها مع مقاومة كوباني".

واعتبر عمر أن دبلوماسية الرأي العام والدبلوماسية المجتمعية مهمة جداً وأساسية واستراتيجية بالنسبة للإدارة الذاتية، وقال: "الدبلوماسية الرسمية مع الدول ومع المؤسسات الرسمية مهمة، ويجب الاعتماد عليها أيضاً".

التطور الدبلوماسي

منذ وضع اللبنة الأولى لها، في 21 كانون الثاني 2014، باشرت الإدارة الذاتية إجراء اللقاءات مع العديد من الدول وبشكل خاص الأوروبية منها، إلا أن تلك المساعي لم تتكلل بالنجاح المطلوب، وسعت الإدارة الذاتية وعبر نضالها ومقاومتها لتطوير العلاقات مع معظم الدول الأوروبية، تطرق عمر إلى تلك الفترة "في تلك اللقاءات (أي بعد تأسيس الإدارة الذاتية عام 2014) كنا نجتمع مع دبلوماسيين من الدرجة الثالثة أو الرابعة، وتُجرى اللقاءات خارج الوزرات الخارجية، أي في بعض المقاهي أو الفنادق؛ أما الآن وبعد التطورات التي حصلت على أرض الواقع والتطورات الإقليمية والدولية، ودحر داعش جغرافياً؛ باشرت معظم الدول الأوروبية التعامل مع الإدارة الذاتية بشكل رسمي، وتجرى اللقاءات داخل وزرات الخارجية، وتكون على مستويات عالية كوزراء ونواب الخارجية، ومع المبعوثين الدوليين الخاصين بالملف السوري، والآن معظم تلك الدول تتعامل مع ممثليتنا بشكل رسمي".

وأشار عبد الكريم عمر إلى أن معظم مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية الدولية تجري زيارات لشمال وشرق سوريا، وقال "لدينا لقاءات مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي ومؤسسات الأمم المتحدة، وحقيقة هناك قبول بالإدارة الذاتية، وتعامل رسمي معها".

وأوضح "أن الاعتراف بالإدارة الذاتية وفق القانون الدولي، مرتبط بالتطورات الحاصلة في سوريا بخصوص الحل السياسي ومستقبل سوريا، عندما نتفق نحن السوريون على نظام جديد في سوريا، ويتم قبول الإدارة الذاتية ضمن الدستور السوري الجديد حينها سوف يتم الاعتراف بها وفق القانون الدولي".

(ل م)

ANHA