الإدارة الذاتية توجه رسالة  حول جرائم الاحتلال التركي إلى جهات وشخصيات وسفارات حول العالم

وجهت دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عدة تقارير عن جرائم الاحتلال التركي ومرتزقته في عفرين وكذلك ملفاً عن مجزرة جندريسه التي ارتكبها المرتزقة عشية نوروز 2023.

إضافة لرسالة مفتوحة في الذكرى الخامسة لاحتلال عفرين وذلك إلى العديد من السفارات والأحزاب والمؤسسات والشخصيات السياسية والبرلمانية في العالم ، وذلك بحسب ما نشره الموقع الرسمي للدائرة.

وجاء في نص الرسالة التي وجهت:

” منذ خمس سنوات تعاني عفرين أوضاعاً صعبة على شتى الأصعدة والمجالات، عفرين التي كانت وقبل احتلالها في 18 آذار 2018 مكاناً آمناً مستقراً يديرها أبناؤها وفيها كل ثقافة ودين وفكر كان موضع احترام وتقدير كذلك كانت ملاذاً آمناً لحوالي 200 ألف شخص ممن فروا من ويلات الحرب السورية ولجأوا إليها بحكم الاستقرار فيها.

اليوم تعاني عفرين من احتلال مدمر، إرهاب، تطرف، استيلاء على المال والحجر وتهجير قسري لأبنائها، ناهيكم عن حجم الفظائع من قتل وخطف وفدية وسلب للثقافة وإبادة ممنهجة ضد الطبيعة والتاريخ وضد تركيبة عفرين البشرية والثقافية وهويتها التاريخية.

آخر ما حدث من جرائم كان استهداف المرتزقة الإرهابيين المدعومين من تركيا والذين جلهم من داعش والفصائل المتطرفة لأربعة شباب كرد من الذين احتفلوا بعيد نوروز الوطني، ما أدى لاستشهادهم، هذا الحدث تعبير من التعابير الكثيرة الدالة على الانتهاكات الفظيعة لمرتزقة تركيا من السوريين في عفرين.

كل هذه الأفعال لابد من فتح تحقيق دولي مستقل فيها، كذلك محاسبة المجرمين عن جميع الأعمال المرتكبة في عفرين وباقي المناطق المحتلة من سوريا، لابد أن تقوم المنظمات الأممية والحقوقية بمسؤولياتها وتقدم المجرمين للعدالة، كذلك من العاجل أن ينتهي هذا الاحتلال التركي لعفرين ومناطقنا الأخرى لأنه بوجود ودوام الاحتلال هناك خطر كبير يستمر ويتوسع كل يوم وكل هذا مسؤولية المجتمع الدولي بالدرجة الأولى وواجب المجتمعات الديمقراطية كونه في عفرين الهوية الإنسانية مستهدفة وليس فقط جغرافية عفرين كجغرافيا. أيضاً لابد من إعادة أهلها المهجرين منها قسراً والذين يعيشون في مخيمات الشهباء في حلب ويقضون ظروفاً صعبة وأوضاعاً معيشية سيئة مصرين على العودة الكريمة لإعادة الحياة لعفرين بعد أن بات كل شيء فيها لوناً واحداً يطغى على كل شيء وهو لون الاحتلال وإرهاب المرتزقة”

في سياق التحرك الدبلوماسي لدائرة العلاقات الخارجية وممثلياتها في الخارج لإيصال الرسالة إلى الجهات المعنية، تم البدء بحملة واسعة وعلى كافة المستويات، من بين الجهات المهمة التي تم إيصال الرسالة إليها كل من:

في العراق تم إرسالها إلى:

– مكتب السيد عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة

– السيدة شهناز خان زوجة رئيس الجمهورية

مكتب علاقات قيس الخزعلي عصائب أهل الحق الحزب الشيوعي العراقي

– ائتلاف النصر السيد حيدر العبادي

– سعد سلوم مدير مؤسسة المسارات الاستراتيجية

– الدكتور سلام الزوبيدي مدير جريدة المساء العراقية

– الجبهة الوطنية الديمقراطية

– السيد شيخ عمر برزنجي نائب وزير الخارجية

– السيد صوران عمر نائب عن الكتلة الإسلامية في العراق

– ملا غريب نائب في البرلمان العراقي

السيد عمر صحفي وناشط بالحراك التشرييني السيد رابعة مسؤولا المكتب التنظيمي للاتحاد الوطني الكردستاني في بغداد السيد أحمد عقيل السفير الفلسطيني

الدكتور حيدر عصفور ممثل الزرداشتية في بغداد

السيدة آلا الطالباني نائبة سابقة.

السيدة سروة عبد الواحد رئيسة كتلة الجيل الجديد في البرلمان العراقي

السيد نوري العنزي مستشار رئيس الوزراء للشؤون العشائرية

السيد هريم كمال آغا رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في البرلمان العراقي

السيد فلاديمير صحفي هولندي

السيد كمال رؤؤف مسؤول وكالة شار بريس

حزب الحرية والديمقراطية الإيزيدي

السيد ماهر والسيد صالار عن الكتل الفيلية في العراق

حركة الحرية الكردستانية

السيد عباس الجبوري رئيس مركز رفد للدراسات الاستراتيجية

السيد جواد كاظم البيضاوي أستاذ جامعي

السيد كريم جاف أستاذ جامعي

الصحفي علي التويجري صحفي في قناة الاتجاه

السيد إحسان UN.

مدير مكتب الطريقة الكسنزانية في بغداد

المكتب والبيت الفيلي في بغداد

السيدة ريزان شيخ دلير نائبة سابقة في البرلمان العراقي.

الإمارات:

القنصلية العراقية في دبي

القنصلية المصرية

ومركز الدراسات لإخاء الأديان

وإلى جبهة جود للمعارضة الداخلية

ومركز اسبار للدراسات والبحوث

وإلى تيار المواطنة المعارضة في سورية

والعديد من الشخصيات الاعتبارية.

مصر:

جامعة الدول العربية

الخارجية المصرية والأمن المصري

سفارات عبر الإيميل

سفارة الإمارات، السعودية, إسبانيا، روسيا، اليابان، أوكرانيا، سويسرا، ليتوانيا، اليونان.

ألمانيا:

منظمات حقوق الإنسان وكذلك الأحزاب والصحافة.

منظمات حقوق الإنسان:

هيومن رايتس ووتش

رابطة منتدى حقوق الإنسان

الجمعية الدولية لحقوق الإنسان

الرابطة الدولية لحقوق الإنسان

المعهد الألماني لحقوق الإنسان

الأحزاب الألمانية:

حزب الخضر

اليسار

الاشتراكيين الديمقراطيين

‏ CDU / CSU

‏ FDP

العلاقات العامة / الصحف

الناشرين الرئيسيين:

جريدة فرانكفورت العامة

فرانكفورتر روندشاو

صحيفة جنوب ألمانيا

العالم

الوقت

ألمانيا الجديدة

شباب العالم

أوربا:

السفارة العراقية

السفارة المصرية

السفارة الأردنية

السفارة السعودية

السفارة التونسية

السفارة الإماراتية

السفارة اليمنية

السفارة المغربية

السفارة الجزائرية

السفارة البحرينية

البعثة الفلسطينية لدى الاتحاد الأوروبي.

مسؤولو الملف السوري في الخارجية البلجيكية.

لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي.

لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي.

منظمة التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات.

المنظمة الدولية التقدمية.

مكتب منظمة العفو الدولية في بروكسل.

مكتب هيومن رايتس ووتش في بروكسل.

بالإضافة إلى العشرات من السياسيين.

والبرلمانيين والمنظمات الإنسانية والمدنية. والصحفيين ووسائل الإعلام.

سويسرا (جنيف):

– الممثلية الأمريكية في الأمم المتحدة.

– الممثلية البريطانية.

– الممثلية الفرنسية.

– الممثلية الألمانية.

– الممثلية السويدية.

– الممثلية الفنلندية.

– الممثلية الهولندية.

– الممثلية السعودية.

– مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة.

– لجنة التحقيق الدولية في الأمم المتحدة.

– وزارة الخارجية السويسرية.

– مركز كارتر السلام.

– منظمة النضال من أجل الإنسانية.

– منظمة سيتيم السويسرية.

– معهد الدراسات العليا في جنيف.

– عدد من السياسيين السويسريين

– عدد من الأكاديميين السويسريين

– منظمة العفو الدولية.

– منظمة هيومن رايتس ووتش.

روسيا:

أندريه بانوف (وزارة الخارجية)

ميخائيل بوغدانوف(وزارة الخارجية)

السفارات:

مصر.

الجامعة العربية

فلسطين

المملكة العربية السعودية

الصين

الإمارات العربية المتحدة.

إيران

إيطاليا

اليابان.

طاجيكستان

العراق

فنلندا

أوزباكستان

أوزباكستان (مستشار رئاسة أوزباكستان السابق).

سويسرا

الأردن

كازاغستان

السويد

الأحزاب:

روسيا العدل

الحزب الشيوعي

روسيا المتحدة

وطنيو روسيا

حزب يابلوكو

الحزب الليبرالي

الأكاديميات:

إيلينا سيبونونيا (أكاديمية السياسيين).

في إفسيف (معهد بلدان الاتحاد السوفياتي السابق)

بلوتنكوف (معهد الشرق الأوسط).

باغداسروفا(مدير مركز دراسات الشرق الأوسط).

إيفاشوف (مدير أكاديمية القضايا الجيوسياسية)

ناموكين (معهد الدراسات الشرقية)

قدري جميل (رئيس منصة موسكو).

رامي الشاعر (مستشار وزارة الخارجية والدفاع).

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