الإدارة الذاتية تؤمّن كافة مستلزمات الحياة الضرورية تحسباً لأي طارئ

كان المجلس العام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا قد أعلن بتاريخ 6 تموز 2022 عن حالة الطوارئ تحسباً لوقوع أي طارئ في ظل الهجمات التركية المتكررة على شمال وشرق سوريا.

نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، حمدان العبد، قال: "كانت أولويات الإدارة الذاتية ضمن حالة الطوارئ تتركز على القطاع الصحي والاقتصادي وتوفير المواد الأساسية اللازمة للمجتمع، على أن يكون هناك توفير لكافة المواد في حالة حدوث أي طارئ أو حرب والتي قد تتوقف خلالها المعابر أو مصادر الاستيراد من المناطق الأخرى، وخاصة حليب الأطفال والأدوية والخبز والمحروقات"، وأضاف " كل هذه المواد تم وضع تدابير لها وتأمينها".

وأكد العبد لوكالتنا أن "الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية على أهبة الاستعداد لهذه الحرب، ونحن نأمل أن لا تندلع هذه الحرب لكن إن اندلعت نحن مستعدون لها، ولقد استفدنا من التجربة السابقة أثناء الحرب على تل أبيض ورأس العين".

وطالب العبد أهالي شمال وشرق سوريا أن يكون لهم موقف جاد حيال هذه الهجمات، وشدد على ضرورة عدم تلاعب أصحاب المحال التجارية والتجار بأسعار المواد واحتكارها، وأضاف "من تسوّل له نفسه أن يحتكر أي مادة من المواد أو يرفع سعرها سيتعرض للمحاسبة القانونية".

(خ)

ANHA