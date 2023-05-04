الإدارة الذاتية تؤكد ورود ردود إيجابية حول مبادرة حل الأزمة السورية

أطلقت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا مبادرة، في 18 نيسان، لحل الأزمة السورية تضمنت 9 بنود تراعي وتمنح الحقوق للشعب السوري.

وركزت بنودها على "منح كافة المكونات حقوقها المشروعة ضمن سوريا موحدة، وإنهاء الاحتلال التركي، والاستمرار في جهود مكافحة (الإرهاب)، والتقاسم العادل للثروات والحرص على مبدأ تحقيق العدالة الاجتماعية، وعودة اللاجئين".

وعن المبادرة، وما واجهها من قبول وردود، ورسائل ومقترحات وردت للإدارة الذاتية، أوضح نائب الرئاسة المشتركة للمجلس العام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، ياسر السليمان أن المبادرة لاقت ردود فعل إيجابية من قبل القوى والأطراف الديمقراطية، وبعض من القوى المتدخلة في الأزمة السورية.

وكشف ياسر السليمان في تصريح لوكالتنا: "إلى الآن لم تصل للإدارة الذاتية رسائل أو ردود من حكومة دمشق، سواء بالقبول أو الرفض، في وقت أبدت فيه أحزاب سياسية سورية وشخصيات سياسية ومثقفة تأييدها للمبادرة".

ونوّه السليمان أن ثمة فعاليات وتحركات دبلوماسية مكثفة مستمرة للإدارة الذاتية تقوم بها في الداخل والخارج، للتواصل مع الأطراف الإقليمية والدولية من أجل حل الأزمة السورية بما يلائم تطلعات الشعب السوري، عبر المبادرة المطروحة.

(خ)

ANHA