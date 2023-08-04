الإدارة الذاتية تؤكد على ضرورة وجود مواقف واضحة للتحالف بصدد الهجمات التركية

أصدرت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، اليوم، بياناً كتابياً، بصدد الهجوم التركي الأخير ضد مقاطعة قامشلو، الذي أسفر عن استشهاد قيادي و3 مقاتلين ضمن صفوف قوات سوريا الديمقراطية.

وجاء في البيان: "في عدوان آخر وعلى مرأى العالم قامت الدولة التركية باستهداف الطريق المؤدي لقامشلو، مسببًا سقوط شهداء وجرحى، هذه السلسلة من الاست

هدافات تدل على مساع واضحة لتشتيت الانتباه والتركيز على محاربة خلايا داعش بالدرجة الأولى ومحاولة تحقيق الرغبة التركية في ضرب الاستقرار في مناطقنا.

سبق وأعلنت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن ضرورة وجود مواقف واضحة لقوى التحالف الدولي وأطراف ضمنت وقف إطلاق النار، دوام هذه الاستهدافات ضد أبناء شعبنا ومناضلي الحرب ضد الإرهاب والتطرف مؤشر خطير، نؤكد بأن أمن شعبنا ومناطقنا أولوية قصوى لدينا وسنسعى في ضمان ذلك بكل إمكانياتنا.

نتقدم بخالص العزاء لذوي الشهداء ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى مؤكدين الاستمرار على نهج شهدائنا في حماية مكاسب شعبنا وتأمين تطلعاته الحرة في بناء مستقبله الديمقراطي".

واستشهد قيادي في قوات سوريا الديمقراطية و3 مقاتلين آخرين في هجوم لمسيرة تركية على طريق قرية هرمي شيخو التابعة لمدينة قامشلو.

(أ ب)