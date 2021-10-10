الإدارة الذاتية تؤكد على ضرورة حصول اعتراف سياسي بالإدارة خلال استقبالها وفداً بلجيكياً

وضم الوفد عضو البرلمان الاتحادي البلجيكي ورئيس مجموعة أصدقاء البرلمان العراقي، جورج دالماغني، برفقة وفد ضم فيليب فانستينكيستي مدير الرابطة الدولية V-Europe، ورابطة ضحايا الإرهاب، وعضو مجلس إدارة الجمعية الفرنسية لضحايا الإرهاب AFVT، والاتحاد الأوروبي RAN وقائد مجموعة العمل لضحايا الإرهاب.

وكان في استقبال الوفد الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، بريفان خالد، ونائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي، جوزيف لحدو.

وتطرق الجانبان إلى عدّة ملفات، كان أهمها أوضاع المهجّرين والنازحين وتزايد وتيرة هجمات الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا.

وعن الحديث الذي جرى بين الجانبين، أوضح جوزيف لحدو لوكالتنا، أنهم عرّفوا بالإدارة الذاتية والأعمال التي أنجزتها خلال فترة وجيزة لا تتجاوز الأربع سنوات وفي ظل إمكانات محدودة، وخاصة المناطق التي تحررت من مرتزقة داعش كالرقة والطبقة ومنبج ودير الزور.

مبيّنًا "إعجاب أعضاء الوفد بكل ما قامت به الإدارة بعد الأعمال التخريبية التي قام بها المرتزقة" خلال هذه الفترة الوجيزة.

وبيّن لحدو أن الوفد "عبّر عن إعجابه بالخدمات التي تقدّمها الإدارة الذاتية للأهالي في ظل الصعوبات التي تواجهها"، لافتًا إلى أنه "تم شرح هذه الأمور للوفد والتنويه إلى أنها تأتي ضمن إمكانات الإدارة الذاتية المحدودة".

وقال نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، جوزيف لحدو، إن "الإدارة الذاتية بحاجة إلى أن يكون هناك اعتراف بها وتحظى باستقرار سياسي؛ لأنها محاصرة من كل الجهات ولا يوجد أي باب مفتوح أمامها، على الأقل أن تُفتح أبواب أمام الإدارة الذاتية لتتمكن من تطوير الاقتصاد وتقدّم الخدمات بشكل أفضل".

وتطرق لحدو إلى تزايد وتيرة هجمات الاحتلال التركي على المنطقة، مبيّنًا أن "هذا الأمر تم شرحه للوفد البلجيكي وكذلك أوضاع النازحين وما ترتكبه العصابات التابعة للاحتلال التركي في سري كانيه وكري سبي وعفرين، كالتهجير القسري والسيطرة على أملاك السكان الأصليين، واستخدام حرب المياه كأداة جديدة ضد شعوب هذه المنطقة".

وقال نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا، جوزيف لحدو في ختام حديثه: "إن الوفد وعد أنه سيدافع عن المبادئ التي نشأت عليها الإدارة الذاتية من أخوة الشعوب والحياة التشاركية والديمقراطية الموجودة في مناطقنا".

(رع/س ر)

ANHA