الإدارة الذاتية تتقدم بالشكر لكافة القوات الأمنية التي أمنت الحماية لأعياد النوروز

وجاء ذلك عبر بيان أصدرته الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا قالت فيه:

"نتقدّم بجزيل الشكر والامتنان لقوى الأمن الداخلي ولكافة القوات الأمنية التي قامت بتأمين الحماية في عيد النوروز في عموم مناطق شمال وشرق سوريا، ونثمّن عالياً ما ظهر من انضباط وتنسيق ودقة في العمل، تزامناً مع تعاون وتفاعل شعبي كبير، كذلك نشكر شعبنا بمختلف مكوناته الذي انضم لهذه المناسبة بكل حماس وأعطى نموذجاً نوعياً عن حقيقة النوروز وحقيقة وحدة وتكاتف مكونات شعبنا.

هذه المشاركة والتلاحم الذي شاهدناه في نوروز 2022 شكّل أرضيةً حقيقةً للمشروع الذي نُناضل من أجله في سوريا، حيث العيش المشترك والتآخي بين أبناء المكونات في شمال وشرق سوريا".

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ANHA