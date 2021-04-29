الإدارة الذاتية تتنقل من الحظر الكلي إلى الجزئي في شمال وشرق سوريا

هذا وأصدرت الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا القرار رقم 112، فرضت فيه حظر التجوّل الجزئي لمنع انتشار فيروس كورونا.

وجاء في نص القرار:

"درءًا للخطر الذي يشكله فيروس كورونا (COVID 19) ومنعًا لانتشاره، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة،

الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي لشمال وشرق سوريا تُقرر ما يلي:

1- يمدد حظر التجوّل الجزئي المفروض في كافة مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا لمدة سبعة أيام بدءًا من صباح يوم الجمعة الواقع في 30/4/2021 ولغاية يوم الخميس الواقع في 6/5/2021 ضمنًا على أن يبدأ الحظر من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السابعة من صباح اليوم التالي.

2- تُغلق كافة المعابر الحدودية التابعة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا باستثناء الحالات الإنسانية والمرضى والطلاب والحركة التجارية.

3- يُمنع منعًا باتًا كافة التجمعات (الأفراح – خيم العزاء – الاجتماعات – الصلاة في دور العبادة – كافة التجمعات الأخرى) طيلة فترة الحظر.

4- إغلاق كافة المدارس والجامعات والمعاهد ورياض الأطفال.

5- إغلاق كافة المقاهي والكافيتريات والأسواق الشعبية، أما المطاعم فيقتصر عملها على الطلبات الخارجية.

6- على كافة المواطنين الالتزام بقواعد الوقاية الصحية والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة.

7- يُبَلّغ هذا القرار من يلزم بتنفيذه".

(س ر)