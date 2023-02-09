جاء ذلك خلال بيان شفهي أدلته الإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم الجزيرة، دعت خلاله شعب إقليم الجزيرة للتضامن مع ضحايا الزلازل في مناطق شمال وشرق سوريا وسوريا وباكور (شمال كردستان).

البيان أدلي في ملعب شهداء 12 أذار بمدينة قامشلو، من قبل الرئيس المشترك للمجلس التشريعي للإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم الجزيرة، حكمت حبيب، باللغة العربية والرئيسة المشتركة لمجلس مقاطعة قامشلو، يسرى درويش، باللغة الكردية، وذلك بحضور الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي والتشريعي.

وأعلنت الإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم الجزيرة عن حملتها تحت شعار "معاً لأجل الإنسانية" والتي ستستمر لغاية 20 شباط/فبراير الجاري، وذلك لتقديم المساعدات لضحايا الزلال في شمال وشرق سوريا وسوريا وباكور كردستان.

وأوضحت الإدارة الذاتية أن "مناطق سوريا عموماً وباكور كردستان تعرضت لكارثة إنسانية مما استوجب علينا جميعاً في الإدارة الذاتية بإقليم الجزيرة وبكل مكوناتها من أجل القيام بهذه الحملة".

ودعت المواطنين من أجل التضامن مع "هذه الكارثة الإنسانية"، وتقدمت بالتعزية لأسر الضحايا والشفاء العاجل للجرحى. وبينت الإدارة " على كل شعبنا التوجه إلى الخيم التي تم تنصيبها في البلدات والنواحي من أجل تقديم المساعدة ضمن الممكن وعلى القدر الذي يستطيعون تقديمه".

هذا ووجهت الهيئة الإدارية للفيدرالية السورية لحقوق الإنسان، يوم أمس الأربعاء، نداءً إنسانياً عاجلاً إلى هيئات الأمم المتحدة والدول الدائمة في مجلس الأمن والهيئات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان والصليب الأحمر والهلال الأحمر؛ طالبت خلالها بالتدخل السريع لمساعدة أهالي سوريا الذين تضرروا جراء الزلزال الذي ضرب المنطقة.

(س أ/آ)

ANHA