الإدارة الذاتية تتخذ جملة من التدابير للوقاية من كورونا وتشدد على التباعد الاجتماعي

أصدر المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا اليوم، القرار رقم 70 القاضي بإغلاق المعابر الحدودية، والمتضمن جملة من الإجراءات والتدابير للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وجاء في نص القرار ما يلي:

1-تغلق كافة المعابر الحدودية اعتبارًا من صباح يوم الاثنين الواقع في 13- 7-2020 وبشكل كامل.

2-اعتبارًا من تاريخ 13-7-2020 أي حالة إنسانية تدخل إلى مناطق الإدارة الذاتية ستخضع للحجر الصحي لمدة /14/ يومًا.

3-يمنع إدخال جنازات الموتى بسبب جائحة كورونا إلى مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

4-الحفاظ على التباعد الاجتماعي في( دور العبادة_ خيم العزاء_ الإعراس_الاجتماعات الكبرى).

5- يُستثنى من هذا القرار الطلاب، إلى حين انتهاء فترة الامتحانات، مع اتخاذ الاحتياطات الطبية والإجراءات الصحية اللازمة.

وتأتي هذه الخطوة من قبل الإدارة الذاتية بعد انتشار الفيروس بشكل ملحوظ في مناطق سيطرة الحكومة السورية ودول الجوار.

(ا ك/سـ)