الإدارة الذاتية تتخذ جملة من التدابير للوقاية من انتشار فيروس كورونا

وأصدرت الإدارة الذاتية قراراً حمل رقم /23/ منعت من خلاله التجمعات والدخول إلى مناطق الإدارة الذاتية، وكذلك تعطيل المعاهد والمدارس وجاء في نص القرار مايلي:

" قرار رقم 23:

1-درءاً للخطر الذي يشكله فيروس كورونا ومنعاً لانتشاره كونه أصبح وباءً عالمياً، وكتدبير احترازي وقائي يتخذ ما يلي:

أ_ تُلغى كافة التجمعات في مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

ب- تعطل كافة المدارس والجامعات والمعاهد( الطلبة والمعلمين فقط) في مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا اعتباراً من يوم السبت الواقع في 14/ 3/ 2020وحتى إشعار أخر.

2- يمنع دخول أي شخص عبر كافة المعابر التابعة للإدارة الذاتية باستثناء الذين من هم سكان شمال وشرق سوريا، ويخصص يوم الثلاثاء من كل أسبوع لإدخالهم.

3- سيتم فتح المعابر والمدارس والجامعات والمعاهد بقرار من الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي لشمال وشرق سوريا يصدر لاحقاً.

4- يستمر العمل بالقرار رقم/15/ تاريخ 2/27/ 2020، المتعلق بمعبر (سيمالكا) ويبقى سارياً حتى إشعار آخر.

5- يبلّغ لمن يلزم تنفيذه."

(أ ك)

ANHA