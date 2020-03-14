الإدارة الذاتية تتخذ جملة من التدابير للوقاية من انتشار فيروس كورونا

قررت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا منع التجمعات وإغلاق المعابر الحدودية وتعطيل المدارس والمعاهد والجامعات، وذلك كإجراء احترازي لدرء خطر فايروس كورونا.
خبر 2020-03-14T11:15:00 الرقة

وأصدرت الإدارة الذاتية قراراً حمل رقم /23/ منعت من خلاله التجمعات والدخول إلى مناطق الإدارة الذاتية، وكذلك تعطيل المعاهد والمدارس وجاء في نص القرار مايلي:

" قرار رقم 23:

1-درءاً للخطر الذي يشكله فيروس كورونا ومنعاً لانتشاره كونه أصبح وباءً عالمياً، وكتدبير احترازي وقائي يتخذ ما يلي:

أ_ تُلغى كافة التجمعات في مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

ب- تعطل كافة المدارس والجامعات والمعاهد( الطلبة والمعلمين فقط) في مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا اعتباراً من يوم السبت الواقع في 14/ 3/ 2020وحتى إشعار أخر.

2- يمنع دخول أي شخص عبر كافة المعابر التابعة للإدارة الذاتية باستثناء الذين من هم سكان شمال وشرق سوريا، ويخصص يوم الثلاثاء من كل أسبوع لإدخالهم.

3- سيتم فتح المعابر والمدارس والجامعات والمعاهد بقرار من الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي لشمال وشرق سوريا يصدر لاحقاً.

4- يستمر العمل بالقرار رقم/15/ تاريخ 2/27/ 2020، المتعلق بمعبر (سيمالكا) ويبقى سارياً حتى إشعار آخر.

5- يبلّغ لمن يلزم تنفيذه."

(أ ك)

ANHA


إقرأ أيضاً