الإدارة الذاتية تتخذ جملة من الاجراءات للوقاية من تفشي فيروس كورونا

اعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية، يوم أمس وخلال مؤتمر صحفي، عن تأكيد 4 اصابات بفيروس كورونا في شمال وشرق سوريا، و للوقاية من تفشي الفيروس أكثر، اصدرت الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية اليوم قراراً تضمن جملة من التدابير والقرارات ودعت للالتزام بها.

وجاء في القرار الذي حمل الرقم 85 ما يلي:

1-تغلق كافة المعابر الحدودية اعتباراً من صباح اليوم الجمعة الواقع في 24-7-2020 بشكل كامل .

2-تخضع للحجر الصحي لمدة 14 يوماً، أي حالة إنسانية تدخل إلى مناطق الإدارة الذاتية اعتباراً من تاريخ 24 -7-2020.

3-يمنع ادخال جنازات الموتى بسبب جائحة كورنا إلى مناطق الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا .

4-تمنع التجمعات والاحتفالات والاعراس وخيم العزاء حفاظاً على الصحة العامة.

5-تمنع الصلوات الجماعية في دور العبادة كافة حفاظاً على الصحة العامة حتى اشعاراً آحر .

6- يقتصر عمل المطاعم على تلبية الطلبات الخارجية فقط.

7- يطلب من الجميع في شمال وشرق سوريا، التزام بقواعد الوقاية الصحية والتباعد الاجتماعي في كافة الامكنة (أماكن العمل- الامكان العامة).

8- يطلب من المؤسسات المختصة في المعابر اتخاذا الاجراءات الصحية المشددة على المعابر ( البضائع- الاشخاص).

9- مدة هذا القرار 15 يوماً اعتباراً من تاريخ نشره.

(سـ)