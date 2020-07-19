الإدارة الذاتية تتخذ إجراءات مكثفة لضمان وصول الخبز إلى جميع المواطنين

كثفت الإدارة الذاتية الديمقراطية في الفترة الأخيرة إجراءاتها للحد من أزمة مادة الخبز في إقليم الجزيرة، من خلال زيادة كمية مادة الطحين المنتجة، ومراقبة آلية توزيعه على الأفران في إقليم الجزيرة، بالإضافة إلى وضع آلية لعملية توزيع الخبز.

وشكلت الإدارة الذاتية الديمقراطية لجان مكونة من أعضاء هيئة الاقتصاد والزراعة ومديرية الأفران، تُشرف على عمل الأفران وتوزيع مادة الخبز بشكل يومي.

اليوم، نظم المجلس التنفيذي لإقليم الجزيرة وهيئة الاقتصاد والزراعة جولة تفقدية لمراقبة آلية سير العمل في فرن قامشلو المركزي.

واطلع المراقبون خلال الجولة على كيفية صناعة الخبز، وآلية العمل ضمن الفرن، الرئيسة المشتركة لهيئة الاقتصاد والزراعة في إقليم الجزيرة سمر حسين، أوضحت لوكالتنا: "خصصت الإدارة الذاتية ميزانية كبيرة من أجل تحسين مادة الخبز".

وعن الإجراءات المكثفة والمتبعة لتحسين جودة الخبز، قالت الرئيسة المشتركة لهيئة الاقتصاد والزراعة سمر حسين: "هيئة الاقتصاد والزراعة في إقليم الجزيرة وضعت خطة تضمنت العديد من الإجراءات من أجل تحسين جودة الخبز، منها إجراء صيانة عامة وشاملة وجذرية لكافة الأفران الموجودة، وتأمين القطع اللازمة والآلات التي تساهم في تحسين جودة وكمية الخبز".

وكشفت سمر حسين: "الهيئة قامت بإجراء تغيرات شاملة لجميع إدارات الأفران، ووضع إدارات جديدة ذو كفاءات أفضل، بالإضافة إلى تعيين كوادر فنية في مجال الميكانيك أو الكهرباء".

وبهدف تحسين جودة الخبز، وليكون في متناول جميع المواطنين، أِشارت سمر حسين إلى تكثيف الجهود ومتابعة ومراقبة الأفران قدر الإمكان، من أجل تخفيف معاناة المواطنين وتخفيف حدّة الأزمة الاقتصادية.

وأكدت الرئيسة المشتركة لهيئة الاقتصاد والزراعة سمر حسين أن الإدارة الذاتية بجميع كوادرها تعمل قدر المستطاع على تأمين الاحتياجات الضرورية لمواطنين.

ومن المقرر أن تستمر جولات المراقبة على كافة الأفران ضمن إقليم الجزيرة والبالغ عددها قرابة 331 فرنًا.

(س رـ س أ/أ ب)

ANHA