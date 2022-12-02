الإدارة الذاتية تثني على موقف الأهالي وتشدد على ضرورة الاستعداد الدائم لأي طارئ

قال نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم الفرات، نهاد أحمد، إن موقف شعب المنطقة محل فخر، موجهاً رسائلاً عدة للأهالي من أهمها الاستعداد لكل طارئ وعدم التأثر بالحرب الإعلامية، والمقاومة ضدها.

وتأتي تصريحات نهاد أحمد لوكالتنا في وقت يستمر فيه التصعيد العسكري للاحتلال التركي، الذي يواصل قصف عشرات القرى والبلدات في شمال وشرق سوريا.

اعتداءات وجرائم

صعدت تركيا من حدة هجماتها على المنطقة منذ ليل 19 – 20 من تشرين الثاني المنصرم، واستهدفت المنطقة بالطائرات الحربية والمسيّرة والمدفعية والدبابات والصواريخ، ما أدى إلى استشهاد وجرح العشرات من المواطنين من أبناء مناطق شمال وشرق سوريا، من بينهم مراسلنا عصام عبد الله.

كما طال القصف التركي المنشآت الحيوية والمرافق الخدمية، إذ استهدفت منشآت نفطية وأخرى خاصة بالطاقة، أبرزها منشأة الغاز في السويدية، وعدة محطات لتجميع النفط في تربه سبيه، وتدمير مشفى في كوباني وقصف مركز طبي ومدرسة في ريفها.

واستهدفت دولة الاحتلال التركي عشرات القرى والبلدات والمدن الآهلة بالسكان، فيما وُصِفَ ذلك بأنه محاولة لتهجير السكان وارتكاب المجازر بحقهم، ما يصنف في خانة "جرائم ضد الإنسانية" و"جرائم الحرب".

قال نهاد أحمد إن "الدولة التركية جدية في تهديداتها وهجماتها، إن وجدت الفرصة ستهاجم، لأن حزب العدالة والتنمية يرى نهايته في وجود الكرد ومشروعهم الديمقراطي"، ولفت أن دولة الاحتلال "تسعى لمقابلة الجميع والاتفاق معهم لمهاجمة المنطقة".

ضرورة الاستعداد الدائم

ووجه نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم الفرات رسائل شكر للشعب "لأن موقفهم هو محل فخر"، وشدد على ضرورة "عدم الانصياع للحرب الاعلامية التي تمارس حالياً، على العكس تماماً يجب المقاومة ضد هذا النوع من الحرب، ويجب أن يستعد شعبنا لكل شيء، ليس بالضرورة أن الحرب قادمة، لكن بشكل عام يجب أن يكون هنالك استعدادات على الدوام".

وأضاف: "على شعبنا دعم المقاتلين، وعندما يتم قصف المدن والمناطق السكنية يجب عدم الخروج من المنازل".

وعن استعدادات الإدارة الذاتية لمواجهة حالات الحرب والطوارئ، قال نهاد أحمد "الإدارة الذاتية شكلت خلية أزمة منذ أشهر، وتستعد لأي وضع طارئ من ناحية توفير الأدوية والغذاء والمياه والمستشفيات، هذه الأمور كلها باتت جاهزة لنقاوم في حال اندلاع أي حرب".

وقال في ختام حديثه: "رسالتنا للفاعلين في الملف السوري، أن أي حرب في مناطقنا سيخسر الجميع فيها، فإن اندلعت الحرب هنالك الآلاف من عناصر داعش في السجون، وقسد قالت بأنها ستركز على مقاومة الهجمات في حال اندلاع أي حرب دون أي شيء آخر، حينها ستتعقد المشكلة ولن تستطيع الدول إيجاد حل لها".

(ج م/د)

ANHA