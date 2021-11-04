الإدارة الذاتية تتحضر لصياغة قانون لحماية البيئة

وقالت الإدارة، اليوم الخميس، إن "الإدارة العامة للبيئة في شمال وشرق سوريا تحضّر لصياغة قانون حماية البيئة".

وجاء ذلك خلال اجتماع عقدته هيئة الإدارات المحلية والبيئة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، يوم أمس الأربعاء، وخلص إلى تشكيل لجنة من مديريات البيئة في كافة الإدارات مهمتها إعداد مسودة قانون حماية البيئة.

وبحسب صفحة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا على موقع "فيسبوك"، فإن هيئة الإدارات المحلية والبيئة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عقدت اجتماعاً، يوم أمس الأربعاء، للاطلاع على أعمال مديريات البيئة في الإدارات الذاتية والمدنية لمناطق شمال وشرق سوريا خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وحضر الاجتماع الهيئة الرئاسية لهيئة الإدارات المحلية والبيئة في الإدارة الذاتية والسيد جوزيف لحدو، نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية، والرئاسات المشتركة لمديريات البيئة في شمال وشرق سوريا، وعرضت مديريات البيئة خطة عملها للعام المقبل، فيما وطرحت الإدارة العامة للبيئة في شمال وشرق سوريا مشاريعها لعام 2022 وآلية دعم المديريات في المناطق، بحسب الصفحة.

ووفقاً لها، فإن الحضور تطرقوا إلى مشكلة الحراقات في الجزيرة وتأثيرها السلبي على البيئة وتراكم النفايات، وفي الختام شُكلت لجنة من مديريات البيئة في كافة الإدارات ومهمتها إعداد مسودة قانون حماية البيئة.

يأتي ذلك، في أعقاب مؤتمرين دوليين متعلقين بتغيّر المناخ (قمة مجموعة العشرين في روما) و(كوب26 في مدينة غلاسكو الاسكتلندية)، أخفقا في التوصل إلى نتائج ملموسة لحل هذه المشكلة العالمية.

(س ر)