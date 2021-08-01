الإدارة الذاتية تطالب PDK بتوضيح أسباب عدم إطلاق سراح ممثلها

وقالت الممثلية، اليوم الأحد، في بيان وصلتنا نسخة منه "بعد اعتقال تعسفي من قبل قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني لمدة ٤٩ يوماً، لثلاثة من سياسيي روج آفا، وهم ممثل الإدارة الذاتية في هولير جهاد حسن وعضوي علاقات حزب الاتحاد الديمقراطي، أطلقت قوات الديمقراطي الكردستاني قبل يومين سراح عضوي علاقات PYD وأبقت على ممثل الإدارة الذاتية في هولير مسجوناً دون أي سبب يذكر من قبل تلك الجهات الأمنية، والتي بالأصل اعتقلت السياسيين الثلاثة دون ذكر الأسباب".

مطالبة بتوضيح أسباب عدم إطلاق سراحه، إذ قالت "إننا في ممثلية الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في إقليم كردستان نطالب الجهات المعنية بتوضيح سبب المماطلة بالإفراج عن ممثلنا في هولير الرفيق جهاد حسن والإفراج الفوري عنه".

(س ر)

ANHA