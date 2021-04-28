الإدارة الذاتية تتعهد بإرساء الأمن والعيش الكريم في حي طي

وجاء ذلك خلال زيارة وفد من الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم الجزيرة، اليوم الأربعاء، إلى حي طي جنوب مدينة قامشلو.

وضم الوفد الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في إقليم الجزيرة، طلعت يونس ونظيرة كورية، والرئاسة المشتركة لهيئة الداخلية في إقليم الجزيرة، كنعان بركات وسمر حسين، والرئيس المشترك لهيئة الصحة في إقليم الجزيرة مصطفى كلش، والرئيسة المشتركة لمجلس مقاطعة قامشلو بروين يوسف، وأعضاء من بلدية الشعب لمدينة قامشلو.

وأدلى الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم الجزيرة، طلعت يونس، ببيان قال فيه: "نبارك إعادة الأمن والسلام إلى حي طي على كافة أبناء الحي وأبناء مدينة قامشلو وعلى الشهداء، وكافة القوى الأمنية الذين ضحوا وقاوموا".

وتابع: "حي طي حيٌّ تابع لمدينة قامشلو، وكافة مكوناته هم أبناء هذه المنطقة، وواجهوا معاناة ومصاعب كثيرة وحرموا من النشاطات الخدمية والمعيشية، بسبب سيطرة مرتزقة الدفاع الوطني على الحي ومنعهم الإدارة الذاتية من تقديم الخدمات اللازمة".

وبيّن يونس أنه "من الآن فصاعدًا، كل مؤسسات الإدارة الذاتية ستكون على كامل الاستعداد لتعويض أبناء الحي عما واجهوه من معاناة في ظل مرتزقة الدفاع الوطني، وذلك من خلال تقديم الخدمات الصحية والبيئية والكهربائية، وبشكل مستمر".

وأكد يونس: "سنحقق الأمن والاستقرار والتنظيم لأبناء حي طي، ونحن في الإدارة الذاتية سنخدم أبناء المجتمع، وسنسعى إلى تحقيق حياة كريمة لأبناء المنطقة، ونتعهد بإرساء الأمن والعيش الكريم في حي طي".

(م ح(

ANHA