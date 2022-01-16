الإدارة الذاتية تسيّر الرحلة 49 للراغبين بالخروج من مخيم الهول

وسيّرت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، اليوم، رحلة جديدة ضمت "أسر من دير الزور" من رحلات السوريين الراغبين في الخروج من مخيم الهول، بالتنسيق مع القوات الأمنية ومجلس دير الزور المدني.

ويأتي تسيير الرحلات تنفيذاً للقرار الذي أصدرته الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في الـ 10 من تشرين الأول 2020، بناء على الاجتماع الذي عقدته مع مجلس سوريا الديمقراطية وهيئة الشؤون الاجتماعية والعمل وهيئة الداخلية، في الـ 5 من تشرين الأول/أكتوبر عام 2020.

وأفاد مراسلنا من المخيم أن الرحلة الجديدة التي غادرت المخيم ضمت 217 شخصاً، ضمن 53 عائلة، من أهالي الريف الشرقي والشمالي لمدينة دير الزور الواقعة ضمن مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

وأشار بأن الرحلة جاءت بعد تأكد الجهات الأمنية والإدارية في المخيم من ثبوتيات الأشخاص، والتواصل مع مجلس دير الزور المدني، وأن عدد الرحلات الخاصة بأهالي شمال وشرق سوريا التي غادرت المخيم قد وصلت إلى 49 رحلة، بين رحلات بكفالات وجهاء وشيوخ العشائر، وأخرى منذ صدور قرار الإدارة الذاتية.

ووصل عدد الرحلات الخاصة بأهالي دير الزور إلى 23 رحلة، حسب ما أشار إليه مسؤول مكتب الخروج في مخيم الهول منير محمد، في تصريح لوكالتنا، وأنها الرحلة الأولى خلال العام الجاري.

ويضم مخيم الهول حسب الإحصائيات الأخيرة، التي حصل عليها مراسلنا من إدارة المخيم في كانون الأول العام الفائت، 57460 شخصاً، جلهم نساء وأطفال، ضمن 15603 أسر، بين "عراقيين، سوريين، ونسوة وأطفال مرتزقة داعش الأجانب يصل تعدادهم إلى 8555، ضمن 2529 أسرة، من 54 جنسية".

(ع م/ أ م)

ANHA