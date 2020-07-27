الإدارة الذاتية تسمح بخروج بعض الحالات الإنسانية للسفر خارج مناطقها بشروط

وتضمن الكتاب الذي وجهته الإدارة الذاتية يوم أمس الأحد، للإدارات الذاتية والمدنية السبعة بضرورة تسهيل مرور بعض الحالات الإنسانية والسماح بخروجها إلى خارج مناطق الإدارة الذاتية بموجب ثبوتيات وضمن شروط معينة.

ومن بين الحالات المرضية التي وردت في كتاب الإدارة الذاتية " مرضى السرطان الذين يحتاجون إلى متابعة تلقي العلاج، حالات الحروق من الدرجة الثانية والثالثة، والحالات القلبية والوعائية التي تستدعي إجراء فتح صدر، وكذلك الحالات الطبية الحرجة علاجها، ومتابعتها غير متوفرة في مناطق الإدارة لذاتية".

واشترطت الإدارة الذاتية في كتابها الموجه إلى إداراتها السبعة لتسهيل مرور بعض الحالات الآنفة الذكر، أن تكون مرفقة بتقرير طبي من الطبيب الأخصائي المعني بالحالة، والاستقصائيات التي اعتمدها الطبيب لتمرير تقريره الطبي، وإرفاق التحاليل المخبرية والصور الشعاعية وغيرها من الوثائق الثبوتية.

وكذلك أن يذكر الطبيب المعني بالحالة عدم توفر الإمكانات الفنية لتدبير الحالة الطبية، وأنها تحتاج للعلاج خارج مناطق الإدارة الذاتية.

(أ ك)

ANHA