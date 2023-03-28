الإدارة الذاتية تسلم امرأتين و3 أطفال من عوائل داعش لوفد نرويجي

زار اليوم الثلاثاء، وفد نرويجي برئاسة القائم بأعمال مكتب سفارة النرويج في بغداد " إريك حسام"، مناطق شمال وشرق سوريا، وذلك بحسب خبر نشره الموقع الرسمي لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

الوفد استقبل، من قبل نائب الرئاسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية، روبيل بحو ، وخالد إبراهيم عضو هيئة الإدارة في الدائرة، ولانا حسين ممثلة وحدات حماية المرأة YPJ.

وخلال الاجتماع تطرق الجانبان للوضع السياسي في سوريا وضرورة حل الأزمة السورية وفق قرار الأمم المتحدة 2254، والوضع الإنساني والاقتصادي والأمني في المنطقة.

وقال ، روبيل بحو: بأن الإدارة الذاتية تتبنى الحوار الوطني السوري أساساً لتحقيق الاستقرار والحل السياسي العادل، لمصلحة جميع السوريين والحفاظ على وحدة سوريا، مع التأكيد بأن وحدة سوريا تبدأ بإنهاء الاحتلال التركي وممارساته ضد الهوية السورية وضد السوريين بدون استثناء.

ودعا: المجتمع الدولي لوقف الانتهاكات التي تجري في المناطق المحتلة، من عمليات قتل واعتقال وتغيير ديمغرافي، من قبل المجموعات العسكرية التابعة لتركيا، وكان آخرها إعدام أربعة أشخاص من عائلة واحدة عشية يوم النوروز فقط، لإشعالهم النار احتفالاً بعيد النوروز.

بدوره شكر إريك حسام الإدارة الذاتية على "الجهود التي قدمتها في إنجاح هذه العملية والعمليات السابقة، ونقدر دعمكم وكل الجهود التي تبذلونها في خدمة النازحين واللاجئين".

وتابع بأن النرويج تراقب عن كثب الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية الصعبة في المنطقة.

وأكد “بأن النرويج ستستمر في تقديم الدعم الإنساني لكل السوريين، وخاصة مناطق شمال وشرق سوريا، فالنرويج هي من أكبر الداعمين للوضع الإنساني في المنطقة.

وفي نهاية اللقاء تم تسليم امرأتين و3 أطفال من عوائل داعش، وفق وثيقة تسليم رسمية بين الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ودولة النرويج.

(سـ)