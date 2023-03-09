الإدارة الذاتية تسلم امرأتين و 3 أطفال من أسر داعش إلى السودان

زار اليوم الخميس، 9 آذار 2023، وفد سوداني برئاسة القائم بأعمال السفارة السودانية في دمشق “طارق عبد الله علي محمد”، ومستشار دبلوماسي في السفارة “جلال الدين محمد عبد الله بعقوب”، والموظف بالسفارة “ضياء الدين رشدي محمد حسن”، لمقر دائرة العلاقات الخارجية في قامشلو، بحسب الموقع الرسمي للدائرة.

استقبل الوفد من قبل نائبا الرئاسة المشتركة روبيل بحو وفنر الكعيط، وعضوا الهيئة الإدارية خالد إبراهيم، وكلستان علي، وعضوة مكتب YPJ لانا حسين.

خلال اللقاء تم التطرق للوضع السياسي والاقتصادي والأمني والإنساني بعد الزلزال المدمر، بالإضافة إلى التهديدات التركية المستمرة من خلال القصف بالمسيّرات والمدفعية.

وقال روبيل إن السودان من الدول العربية السباقة في استعادة مواطنيها الموجودين في مناطق الإدارة الذاتية، وهذا الأمر محط ترحيب وتقدير كبير بالنسبة للإدارة الذاتية، وتمنى من الدول العربية والدول الخليجية أن تتعاون مع الإدارة الذاتية في سبيل إعادة مواطنيهم.

وتابع بأن الإدارة الذاتية سوف تستمر بالتعاون مع جمهورية السودان، ومع جميع الدول التي لديها مواطنين وأطفال في مناطق الإدارة الذاتية.

بدوره أعرب طارق عبد الله محمد عن سعادته لوجوده في مدينة قامشلو للقيام بمهمة إنسانية لاستعادة رعاية سودانيين.

كما شكر الإدارة الذاتية التي ساهمت في إنجاح هذه العملية، وأضاف نحن نتطلع لمزيد من التعاون والتواصل مع الإدارة الذاتية لاستعادة جميع الرعايا السودانيين.

وفي نهاية اللقاء تم تسليم امرأتين وثلاث أطفال من أسر داعش، وفق وثيقة تسليم رسمية بين الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وجمهورية السودان.

(س ر)