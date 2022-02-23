الإدارة الذاتية تسلم 9 من أطفال مرتزقة داعش في مخيم روج إلى روسيا

وزار اليوم وفد روسي برئاسة مساعد رئيس مفوضية حقوق الطفل لرئيس روسيا الاتحادية، سيرغي إيجوريفيتش، دائرة العلاقات الخارجية للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، في مدينة قامشلو بإقليم الجزيرة.

وكان في استقبال الوفد الروسي، نائبا الرئاسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية للإدارة الذاتية فنر الكعيط، وعبير إيليا.

بعد اجتماع دار بين الطرفين بمقر دائرة العلاقات الخارجية، جرى توقيع وثائق وبروتوكولات التسليم من قبل رئيس مفوضية حقوق الطفل لرئيس روسيا الاتحادية، سيرغي إيجوريفيتش، ونائبة الرئاسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، عبير إيليا.

وخلال مؤتمر صحفي، أوضحت عبير إيليا أن اللقاء الذي جرى بينهم وبين مساعد رئيس مفوضية حقوق الطفل لرئيس روسيا الاتحادية، تمحور حول تسليم 9 أطفال لمرتزقة داعش من الجنسية الروسية.

وأكدت عبير أن الأطفال الذين تم تسليمهم إلى الحكومة الروسية هم "يتامى الوالدين ومن الحالات الإنسانية، وتراوح أعمارهم ما بين الـ 5 سنوات والـ 16 سنة. وهذه ليست الدفعة الأولى التي نسلمها لروسيا الاتحادية، فهي تعتبر الدفعة الثامنة، حيث وصل عدد الأطفال الذين تم تسليمهم إلى روسيا وفق وثيقة تسليم رسمية بين الطرفين 244 طفل منذ عام 2018".

أشارت عبير أن استعادة الأطفال فقط ليس حلاً جذرياً، وتابعت "على روسيا التعاون مع الإدارة الذاتية حول ملف داعش بشكل عام، سواء في مخيم الهول أو روج، بالإضافة إلى معتقلي داعش لدى قوات سوريا الديمقراطية".

عبير شددت على ضرورة قيام المجتمع الدولي بواجبه حيال ملف مرتزقة داعش ضمن شمال وشرق سوريا، وبيّنت: "على روسيا الاتحادية والمجتمع الدولي القيام بعملهم على أكمل وجه، ليس فقط باستعادة الأطفال الذين هم من الحالات الإنسانية، بل النظر في هذا الملف الشائك الذي أرعب العالم والمجتمع الدولي أجمع"، مضيفة: "نحن في الإدارة الذاتية دائماً نقول إن هذا الملف خطير على جميع العالم، وخصوصاً ملف معتقلي داعش الذين لم يتم محاكمتهم إلى الآن، فهم بمثابة قنبلة موقوتة، والأحداث الأخيرة التي شهدتها سجن الصناعة في مدينة الحسكة خير دليل على ذلك".

وأكدت عبير إيليا أنهم على استعداد تام للتعاون مع روسيا الاتحادية في هذا المجال.

من جانبه، توجه مساعد رئيس مفوضية حقوق الطفل لرئيس روسيا الاتحادية، سيرغي إيجوريفيتش، بالشكر للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا على تعاونهم في تسليم الأطفال إلى الحكومة الروسية، وعبّر عن جاهزيتهم لمواصلة واستمرار هذا العمل حتى استرجاع الطفل الأخير إلى أقاربه وعائلته من أجل إعطاء إمكانية وتقديم المساعدات الطبية والنفسية وإدماجهم مع مجتمعهم في موطنهم الأصلي.

(س أ/آ)

ANHA