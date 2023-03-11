الإدارة الذاتية تسلم 49 طفلاً يتيماً من عوائل داعش لوفد روسي

وصل اليوم ، وفد روسي رسمي برئاسة مفوضة رئيس روسيا الاتحادية لحقوق الطفل “ماريا لفوفا بيلوفا” ، إلى مقر دائرة العلاقات الخارجية في قامشلو.

وكان في استقباله نائب الرئاسة المشتركة روبيل بحو، وعضو الهيئة الإدارية للدائرة ، خالد إبراهيم وعضوة مكتب علاقات وحدات حماية المرأة لانا حسين، وذلك وفق خبر نشرته الدائرة على موقعها الرسمي.

وخلال اللقاء أكد روبيل بحو على تقصير المجتمع الدولي، وعدم تحمله مسؤولياته تجاه عوائل داعش الموجودين في مخيمي الهول وروج، موضحاً أن الإدارة الذاتية طالبت جميع الدول بتحمل مسؤولية مواطنيها سواءً في المخيمات والمعتقلات، وأهمية دعم الإدارة لتحسين وضع المخيمات والمعتقلات من النواحي الأمنية والإنسانية.

وأشار إلى أن الإدارة الذاتية سوف تستمر بالتعاون مع روسيا ومع جميع الدول التي لديها مواطنون وأطفال في مناطق الإدارة الذاتية.

بدورها ، شكرت ماريا لفوفا بيلوفا الإدارة الذاتية على تقديم المساعدة لإعادة الأطفال اليتامى وسيتم تسليمهم إلى أجدادهم وأهاليهم.

وقالت: “إن حكومة روسيا ستواصل جهودها لاستعادة الأطفال في المخيمات خلال الفترات القادمة بهدف استعادة كل الأطفال الروس المتواجدين في سوريا”.

وفي نهاية اللقاء سملت الدائرة 49 طفلاً يتيماً من عوائل داعش من الجنسية الروسية إلى الوفد وفق وثيقة تسليم رسمية بين الجانبين.

(سـ)