الإدارة الذاتية تسلّم طفلتين من أسر داعش للحكومة السويسرية

وترأس الوفد السويسري الذي استلم الطفلتين، السيدة ستيفاني بيريارت، رئيسة قسم الحماية القنصلية في وزارة خارجية السويسرية والسيد أنطوان لحام، ممثل وزارة الخارجية السويسرية، ومتابعة أعمال اللجنة الدستورية، وقد تم استقبالهم من قبل نائب الرئاسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية، فنر الكعيط، وفق الصفحة الرسمية لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

وخلال اللقاء الثنائي، أوضح فنر الكعيط "إن الإدارة الذاتية ناشدت المجتمع الدولي، منذ تحرير الباغوز آخر بقعة جغرافية كانت يحتلها داعش، استلام كل دولة لمواطنيها من أسر داعش، ونوّه إلى مخاطر بقاء الأطفال والنساء في الأجواء الإرهابية".

وشكر الكعيط الدول التي استجابت واستلمت مواطنيها، وشدد على أن "هذا الملف شائك وخطير ويحتاج إلى تعاون دولي لتجنب أن يقوم داعش بتنظيم صفوفه وإنشاء جيل إرهابي جديد أيضًا ونتمنى من الحكومة السويسرية أن تؤدي دورًا ايجابيًّا في هذا الموضوع".

ومن جانبها، شكرت ستيفاني بيريارت الإدارة الذاتية لحسن الاستقبال والتعاون لتسهيل المهمة، والمساهمة لتحسين مستقبل الطفلتين بعيدًا عن الأجواء الإرهابية.

في نهاية الزيارة، تم تسليم الوفد السويسري طفلتين من أسر داعش، وفق وثيقة تسليم رسمية تم توقيعها بين الجانبين.

(مـ)

ANHA