الإدارة الذاتية تسلّم جثامين 11 شخصاً قضوا غرقاً لذويهم

استلمت الإدارة الذاتية، بالتنسيق مع الهلال الأحمر الكردي، اليوم، جثامين 11 مواطناً من مناطق شمال وشرق سوريا، قضوا غرقاً قبالة السواحل الجزائرية، أثناء محاولتهم العبور إلى أوروبا، في 5 حزيران.

وكانت دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا والهلال الأحمر الكردي على تواصل وتنسيق مع حكومات الجزائر ولبنان وسوريا لإيصال الجثامين إلى ذويهم.

وحسب المعلومات التي حصلت عليها مراسلتنا، فإن 8 منهم ينحدرون من مدينة كوباني و3 من قامشلو.

ومنذ حوالي الساعة 09.00، من صباح اليوم الجمعة، حضر وفد من الإدارة الذاتية لإقليمي الفرات والجزيرة والهلال الأحمر الكردي مع ذوي الضحايا لاستلام الجثامين. وبعد استلامهم الجثامين توجّهوا إلى قامشلو وكوباني ليواروها الثرى.

(س ك/أ ب)

ANHA