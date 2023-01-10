الإدارة الذاتية تسلّم امرأتين و13 طفلاً من أسر داعش إلى إسبانيا

بحسب الموقع الرسمي لدائرة العلاقات الخارجية لشمال وشرق سوريا، زار وفد من الخارجية الإسبانية شمال وشرق سوريا، والتقى دائرة العلاقات الخارجية للإدارة الذاتية.

ترأس الوفد الزائر، المستشار في الخارجية الإسبانية “غييرمو آنغيرا”، والتقى أمس الإثنين مع نائب الرئاسة المشتركة للدائرة فنر الكعيط وعضو الهيئة الإدارية فيها خالد إبراهيم، عضو مكتب YPJ لانا حسين، والنائبة في هيئة المرأة هويدا محمد سليم محمد.

تطرق الجانبان خلال الاجتماع للوضع السياسي في سوريا وضرورة حل الأزمة السورية وفق قرار الأمم المتحدة 2254، والوضع الإنساني والاقتصادي والأمني في المنطقة.

ونقل الموقع عن الكعيط قوله إن الإدارة الذاتية تتبنى الحوار الوطني السوري أساساً لتحقيق الاستقرار والحل السياسي العادل لمصلحة جميع السوريين والحفاظ على وحدته، مع التأكيد بأن وحدة سوريا تبدأ بإنهاء الاحتلال التركي وممارساته ضد الهوية السورية وضد السوريين بدون استثناء.

وتابع "التقارب السوري - التركي لا يصب في مصلحة سوريا والسوريين بعد كل ما تسببت به تركيا من تحريض وحروب واحتلال وإرهاب".

ونوّه أن استمرار إغلاق معبر (تل كوجر) يزيد من التبعات الاقتصادية والإنسانية، وهو إجحافٌ بحقّ الملايين الذين يعيشون في شمال وشرق سوريا، سواءٌ من أهلها أو ممن قصدوها من باقي المناطق السورية".

وحذر من تهديد تركيا "باجتياح شمال وشرق سوريا سيؤدي لكارثة إنسانية جديدة وتهجير وقتل، وعودة للإرهاب من جديد، وهذا يخالف إرادة التحالف الدولي في الحفاظ على السلم والأمن في شمال وشرق سوريا".

فيما نقل عن غيرمو آنغيرا شكره إلى الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة ومحاربة داعش. وتأكيده على دور إسبانيا الداعم للإدارة الذاتية من جميع الجوانب الإنسانية والاقتصادية والأمنية من خلال التحالف الدولي.

ووفقاً لموقع دائرة العلاقات الخارجية، فقد تم في نهاية اللقاء تسليم امرأتين و13 طفلاً من أسر مرتزقة داعش، وفق وثيقة تسليم رسمية بين الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ودولة إسبانيا.

(س ر)