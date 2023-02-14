الإدارة الذاتية تسلّم امرأة وطفلين من أسر داعش إلى دولة سلوفاكيا

بحسب الموقع الرسمي للدائرة، فقد زار أوّل أمس 12 شباط 2023، وفد سلوفاكي برئاسة “ايغور بوكوين” مدير الإدارة القنصلية بالوزارة الخارجية والشؤون الأوروبية لجمهورية سلوفاكيا، دائرة العلاقات الخارجية.

وتم استقباله من قبل نائب الرئاسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية روبيل بحو، وعضو الهيئة الإدارية خالد إبراهيم، عضوة مكتب علاقات وحدات حماية المرأة YPJ لانا حسين.

وتبادل الطرفان وجهات النظر بخصوص الوضع العام في سوريا وفي شمال وشرق سوريا على وجه الخصوص، بعد الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وتأثرت به سوريا، والتحديات التي تواجه الإدارة الذاتية من النواحي السياسية والاقتصادية والإنسانية والأمنية.

وأشار روبيل بحو إلى تقصير القوى الدولية، وعدم تحملها مسؤولياتها تجاه أسر مرتزقة داعش الموجودين في مخيمي الهول وروج، موضحاً إن الإدارة الذاتية طالبت جميع الدول بتحمل مسؤولية مواطنيها سواءً في المخيمات والمعتقلات، وأهمية دعم الإدارة لتحسين وضع المخيمات والمعتقلات من النواحي الأمنية والإنسانية.

وأكد على أن الإدارة الذاتية سوف تستمر بالتعاون مع سلوفاكيا ومع جميع الدول التي لديها مواطنين وأطفال في مناطق الإدارة الذاتية.

فيما عبّر ايغور بوكوين عن شكر الحكومة السلوفاكية للإدارة الذاتية على استقبالها، لاستعادة "مواطنينا" من مخيمات شمال وشرق سوريا.

في نهاية اللقاء تم تسليم امرأة وطفلين يحملون الجنسية السلوفاكية من أسر مرتزقة داعش، وفق وثيقة تسليم رسمية بين الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ودولة سلوفاكيا.

(س ر)