الإدارة الذاتية تسلّم 34 من أطفال داعش لحكومة روسيا الاتحادية- تم التحديث

وجاءت عملية تسليم الأطفال خلال زيارة رسمية لوفد روسي برئاسة مفوضة حقوق الأطفال لرئيس روسيا الاتحادية آنا كوزنتسوفا لمدينة قامشلو، ولقائهم بمسؤولين في الإدارة الذاتية في مركز دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، ظهر اليوم.

وحضر بروتكول تسليم الأطفال من قِبل الإدارة الذاتية، كل من الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية، عبد الكريم عمر، ونائبيه فنر الكعيط، وعبير إيليا، وعضوة الهيئة الإدارية في الدائرة، سناء دهام.

كما وحضر البروتوكول نائبتا رئاسة هيئة المرأة في إقليم الجزيرة "أفين قافو، وبلقيس حمندي"

وأكد مراسلنا من داخل مبنى دائرة العلاقات الخارجية في قامشلو أن عملية التسليم جاءت عقب اجتماع مطوّل عقد بين الطرفين، سبق المؤتمر الصحفي بخصوص عملية التسليم والذي حضره العشرات من الوسائل الإعلامية المحلية والدولية.

وخلال المؤتمر الصحفي أكد الطرفان أن عملية تسليم الأطفال جاءت نتيجة لأوضاع إنسانية، تتعلق بالأطفال ومستقبلهم، إذ قال الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية عبد الكريم عمر "بكل تأكيد مكان هؤلاء الأطفال ليس المخيمات ووسط الفكر المتطرف، بل في أماكن أفضل".

وأضاف عمر خلال المؤتمر الصحفي "نسلم اليوم السيدة المفوضة 34 طفل وطفلة من الجنسية الروسية، جميعهم أطفال يتامى من اباء وامهات في صفوف داعش قتلوا خلال المعارك في سوريا، وعملية التسليم في الدرجة الأولى هي لما تحتمه الأخلاق الإنسانية لتأمين مستقبل أفضل لهؤلاء الأطفال".

أما مفوضة حقوق الأطفال لرئيس روسيا الاتحادية "آنا كوزنتسوفا"، فتقدمت بدورها بالشكر للإدارة الذاتية ومسؤوليها على الجهود الكبيرة التي بذلت لتسليمهم هذا العدد من الأطفال الروس، وقالت "يسعدنا القيام بهذه العملية واستعادة الأطفال الى بلادهم الأم".

وأضافت "اليوم تسلمنا 34 طفل من الجنسية الروسية، ممن كانوا في المخيمات، واتقدم بالشكر الكبير للإدارة الذاتية التي أسهمت بدور فعال في إنجاح هذا العمل".

وأشارت مفوضة حقوق الأطفال لرئيس روسيا الاتحادية آنا كوزنتسوفا في نهاية المؤتمر الصحفي، ان حكومة بلادها ستستمر في استعادة الأطفال، وأن العمل المقبل في استعادة الأطفال سيكون خلال الفترة المقبلة، حتى الوصول الى كافة الأطفال الروس".

وعقب المؤتمر الصحفي اصطحب الوفد الروسي الزائر الأطفال الـ 34 برفقتهم، وغادروا مركز دائرة العلاقات الخارجية باتجاه مطار مدينة قامشلو لنقل الأطفال عبرها الى دمشق، ومنها الى روسيا حسب الوفد المرافق.

(كروب/ل)

ANHA