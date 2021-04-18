الإدارة الذاتية تسلّم 34 من أطفال داعش لحكومة روسيا الاتحادية

وجاءت عملية تسليم الأطفال خلال زيارة رسمية لوفد روسي برئاسة مفوضة حقوق الأطفال لرئيس روسيا الاتحادية آنا كوزنتسوفا لمدينة قامشلو، ولقائهم بمسؤولين في الإدارة الذاتية في مركز دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، ظهر اليوم.

وحضر بروتكول تسليم الأطفال من قِبل الإدارة الذاتية، كل من الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية، عبد الكريم عمر، ونائبيه فنر الكعيط، وعبير إيليا، وعضوة الهيئة الإدارية في الدائرة، سناء دهام.

كما وحضر البروتوكول نائبة رئاسة هيئة المرأة في إقليم الجزيرة "أفين قافو، وبلقيس حمندي"

وأكد مراسلنا من داخل مبنى دائرة العلاقات الخارجية في قامشلو أن عملية التسليم جاءت عقب اجتماع مطوّل عقد بين الطرفين، سبق المؤتمر الصحفي بخصوص عملية التسليم والذي حضره العشرات من الوسائل الإعلامية المحلية والدولية.

وخلال المؤتمر الصحفي أكد الطرفان أن عملية تسليم الأطفال جاءت نتيجة لأوضاع إنسانية.

(أم/س ر)

ANHA