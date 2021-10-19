الإدارة الذاتية تسلّم 3 من أطفال داعش من الجنسية البريطانية إلى المبعوث البريطاني الخاص إلى سوريا

وصل يوم أمس الاثنين، وفد بريطاني برئاسة المبعوث البريطاني الخاص لسوريا جوناثان هارجريفز(Jonathan Hargreves) في زيارة إلى شمال وشرق سوريا للتباحث حول آخر التطورات والمستجدات في المنطقة.

واستقبل الوفدَ كلٌّ من: الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية عبد الكريم عمر، ومدير المعابر في الإدارة الذاتية خبات محمد وممثلة علاقات وحدات حماية المرأة YPJ زوزان أنس.

وتطرق الجانبان إلى عدّة ملفات، كان أهمها أوضاع المهجّرين والنازحين والتهديدات الأخيرة للاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا.

وأكد عمر خلال الزيارة على ضرورة مشاركة كافة مكونات الشعب السوري في حل الأزمة " بدء العملية السياسية ضرورية للمنطقة بمشاركة ممثلي الإدارة الذاتية وكافة مكونات الشعب السوري لحل الأزمة السورية، وفق القرارات الدولية وخاصة القرار 2254"

هذا ويتعلق قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254، المتخذ بالإجماع في 18 ديسمبر 2015، بوقف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية سياسية للوضع في سوريا.

وأوضح عمر "إن التهديدات التركية مازالت مستمرة بحق أبناء مناطق شمال وشرق سوريا، والهدف الرئيس هو زعزعة أمن واستقرار المنطقة، وأن هذا يساهم في إعادة مرتزقة داعش لصفوفهم من جديد ضمن المنطقة".

كما تطرق عمر إلى أوضاع مخيمات عوائل داعش، قائلاً: " لدينا مئات الأطفال في المخيمات وهم بحاجة إلى إعادة التأهيل، مضيفاً أن " إنشاء مركز هوري لحماية وتعليم الأطفال كان تجربة ناجحة، ونحن بصدد إنشاء 15 مركزاً آخر لتأهيل وتدريب أطفال داعش"

وبدوره شدد المبعوث البريطاني جوناثان هارجريفز على ضرورة العمل لإيجاد سلام دائم في سوريا قائلاً:" إن العمل على إيجاد حل سياسي للأزمة في عموم سوريا وفق القرار 2254، هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار الدائم في سوريا", مضيفاً "إن إمكانات داعش العسكرية والمالية والعملية تقلّصت بفضل الجهود المبذولة، ولكنه ما زال يشكل خطراً حقيقياً في سوريا والعراق وكل مكان؛ لذلك التحالف الدولي ملتزم بالقضاء عليه نهائياً وبشكل دائم وهذا العمل المبهر لم يكن ليحدث دون التضحيات التي قدمها الكثير من السوريين".

وبيّن " إن التحالف الدولي بما فيه المملكة المتحدة يدعمون الاستقرار في المناطق المحررة في سوريا لمساعدة المجتمعات على التعافي من وحشية الحياة في ظل حكم مرتزقة داعش،" وتابع " وسوف نستمر بدعم المنطقة، وستبقى قوات سوريا الديمقراطية حليفاً أساسياً لنا في محاربة داعش، ونضمن لضحايا داعش أننا سنقدم مرتكبي الجرائم إلى العدالة".

في نهاية اللقاء سلّمت دائرة العلاقات الخارجية في شمال وشرق سوريا 3 من أطفال داعش من الجنسية البريطانية إلى الوفد البريطاني. وبعد التسليم وقّع الطرفان على وثائق التسليم وأكملوا باقي البروتوكولات.

(ع ع/ آ)

ANHA