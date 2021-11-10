الإدارة الذاتية تصف مجزرة الهلالية بالتطور الخطير وتدين العدوان التركي

جاء ذلك خلال بيان أصدرته الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، اليوم الأربعاء، حول استهداف طائرة مسيّرة للاحتلال التركي، أمس الثلاثاء، لسيارة مدنية في حي الهلالية بمدينة قامشلو، أسفر عن استشهاد 3 مواطنين من عائلة كلو الوطنية.

وقالت الإدارة في مستهل بيانها: "في تكرار لمحاولاتها ضرب الاستقرار في شمال وشرق سوريا، وتأكيداً على سعيها للاستمرار في نهج الإبادة ضد شعبنا، قامت الدولة التركية وعبر طائرة مسيّرة باستهداف حي مدني في قامشلو (الهلالية) عصر التاسع من شهر تشرين الأول من العام الجاري. ما أسفر عن استشهاد ثلاثة مدنيين لحياتهم وهم من عائلة گلو الوطنية وبينهم الجد يوسف گلو ٨٢ عاماً".

معتبرة أن "هذا العدوان الذي يتم وعلى مرأى التحالف الدولي وروسيا وعموم العالم تطور خطير"، وأوضحت أنه "لابد من أن تكون هناك مواقف واضحة من هذه الجهات، وعليهم أداء دور مسؤول في منع تطور هذه الحرب بعد أن فشلت تركيا في تمرير مخططات أخرى ضد شعبنا".

ونددت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا "بأشد العبارات هذا العدوان وجميع الممارسات التركية التي تريد النيل من إرادة شعبنا وعزيمته" وتقدمت بأحرّ التعازي لعائلة الشهداء الثلاثة.

معاهدة في ختام بيانها "شعبنا على المضي قدماً والسير بكل عزيمة على خطا شهداء شعبنا الذين ناضلوا وضحوا لتحقيق العيش بكرامة وإباء".

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