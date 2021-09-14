الإدارة الذاتية تصدر قراراً ضمن إجراءات التصدي لفيروس كورونا

وجاء في القرار رقم 291، الصادر عن الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ما يلي:
"بناءً على مقترح خلية الأزمة في شمال وشرق سوريا، وبناءً على كتاب هيئة الصحة، وضمن إجراءات التصدي لوباء كورونا المستجد بموجتها الرابعة، تقرر:
- تمنع كافة التجمعات الكبرى بكافة أشكالها (صالات الأفراح - خيم العزاء – الاجتماعات الكبرى – المؤتمرات - المسيرات) تحت طائلة المسؤولية.
- على كافة المواطنين وكافة العاملين في مؤسسات الإدارة الذاتية، ارتداء الكمامات والأخذ بأساليب الوقاية الشخصية والتباعد الاجتماعي في كافة الأماكن، وجعلها جزءاً من حياتهم لحين الانتهاء من هذا الوباء ".
(سـ)