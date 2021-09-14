الإدارة الذاتية تصدر قراراً ضمن إجراءات التصدي لفيروس كورونا

على كافة المواطنين وكافة العاملين في مؤسسات الإدارة الذاتية، ارتداء الكمامات والأخذ بأساليب الوقاية الشخصية والتباعد الاجتماعي في كافة الأماكن، وجعلها جزءاً من حياتهم لحين الانتهاء من هذا الوباء ".