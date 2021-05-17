الإدارة الذاتية تصدر قراراً بتحديد أسعار المحروقات في شمال وشرق سوريا

حددت الإدارة الذاتية أسعار المحروقات في مناطق شمال وشرق سوريا، وذلك بحسب الفئات، والتي تتراوح مابين 100 ليرة سورية حتى 500 ليرة لمادة المازوت.
خبر 2021-05-17T20:03:00 مركز الأخبار

وأصدرت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا القرار رقم 119 القاضي بتحديد أسعار المحروقات في مناطق الإدارة الذاتية، وجاء في البيان:

"بناءً على مقترحات إدارة المحروقات العامة بالكتاب رقم /104/ تاريخ 4/5/2021 وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة.

الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي لشمال وشرق سوريا  تقرر ما يلي:

1- تحدد أسعار المحروقات في مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وفق الآتي:

  • المازوت المخصص للمطاحن والأفران بسعر /100/ مائة ليرة سورية.
  • المازوت المخصص للتدفئة والزراعة بسعر /250/ مائتان وخمسون ليرة سورية.
  • المازوت المخصص لمكتب الصناعة والخدمات بسعر /300/ ثلاثمائة ليرة سورية.
  • المازوت الممتاز بسعر /400/ أربعمائة ليرة سورية.
  • المازوت المخصص للمنظمات بسعر /500/ خمسمائة ليرة سورية.
  • كاز السائل بسعر /300/ ثلاثمائة ليرة سورية.
  • بنزين السوبر بسعر /410/ أربعمائة وعشر ليرات سورية.
  • بنزين ممتاز مستورد بسعر /0.65.5/ خمسة وستون سنت ونصف سنت أمريكي.
  • أسطوانة الغاز المنزلي بسعر /8000/ ثمانية آلاف ليرة سورية.
  • أسطوانة الغاز التجاري المخصص للمنشآت الصناعية والتجارية بسعر /15000/ خمسة عشر ألف ليرة سورية.

2- يبلغ هذا القرار من يلزم بتنفيذه.

(إ)

ANHA


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