الإدارة الذاتية تصدر قراراً بتحديد أسعار المحروقات في شمال وشرق سوريا حددت الإدارة الذاتية أسعار المحروقات في مناطق شمال وشرق سوريا، وذلك بحسب الفئات، والتي تتراوح مابين 100 ليرة سورية حتى 500 ليرة لمادة المازوت.