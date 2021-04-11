الإدارة الذاتية تصدر قرار الحظر الكلي على كافة مناطق شمال شرق سوريا لمدة 10 أيام

وجاء ذلك عبر بيان أصدرته الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي لشمال وشرق سوريا، جاء فيه:

"درءاً للخطر الذي يشكله فيروس كورونا (COVID19) ومنعًا لانتشاره وبناء على مقتضيات المصلحة العام. الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي لشمال وشرق سوريا تُقرر ما يلي:

1- يُفرض حظر التجوال الكلي في كافة مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا لمدة عشرة أيام بدءاً من صباح يوم الثلاثاء الواقع في 13/4/2021 ولغاية يوم الخميس الواقع في 22/4/2021 ضمناً.

2- تغلق كافة المعابر الحدودية التابعة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا باستثناء الحالات الإنسانية والمرضى والطلاب والحركة التجارية.

3- يستثنى من الحظر الكلي (محلات بيع المواد الغذائية والخضار) على أن تفتح من الساعة الثامنة صباحًا ولغاية الساعة الخامسة عصرًا.

4- يتم تسهيل حركة الإخوة المزارعين والأيدي العاملة معهم أثناء فترة الحظر بالتنقل من وإلى مكان عملهم بالمزارع وحقول الخضروات مع الالتزام بقواعد الوقاية الصحية والتباعد الاجتماعي.

5- يستثنى من هذا الحظر (كافة المشافي- الصيدليات- المنظمات الإنسانية- الإعلاميين- الأفران- محطات بيع المحروقات) أما المطاعم فيقتصر عملها على الطلبات الخارجية فقط.

6- يعلق العمل في كافة المؤسسات والدوائر التابعة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا طيلة فترة الحظر باستثناء الدوائر التي تتطلب طبيعة عملها الاستمرار بالعمل على أن يتم تحديدها من قبل الإدارة المعنية.

7- على كافة المواطنين الالتزام بقواعد الوقاية الصحية والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة.

8- يبلغ هذا القرار من يلزم بتنفيذه".

(ل)

ANHA