الإدارة الذاتية تساهم في إعادة تأهيل وتعليم أطفال الأحداث

من أهداف الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا محاربة فلول داعش والقضاء على الفكر المتطرف ودعم ومساندة مشاريع التعليم وإعادة التأهيل للأطفال والأحداث المقيمين في مراكزها.

وبعد تسليم المعدات إلى مركز هوري لحماية وتعليم الأطفال في بلدة تل معروف التابعة لناحية تربه سبيه في مقاطعة قامشلو، ألقت الرئيسة المشتركة لمكتب الشؤون والإصلاح في شمال وشرق سوريا، عبير خالد، بيانًا.

البيان أكد أن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ومن موقع مسؤوليتها في دعم ومساندة مشاريع التعليم وإعادة تأهيل الأطفال والأحداث المقيمين في المراكز نتيجة الأوضاع التي آلت إليها البلاد، قامت بتقديم بعض المعدات إلى مركز هوري.

ونوّه البيان إلى أن الدعم المقدم شمل القرطاسية وكتبًا ومعدات تقنية وشاشات إسقاط وطابعات للمساهمة في إعادة تأهيل الاطفال والأحداث والتأكيد على القيم الإنسانية التي تعتمد عليها الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

كما أشار البيان إلى أن الإدارة الذاتية تؤكد أن هذا الدعم جزء لا يتجزأ من محاربة تنظيم داعش والفكر المتطرف والإرهاب الذي يعمد إلى جرّ المنطقة إلى الهاوية، وأن هذا الدعم عبارة عن حلقة من سلسة دعم للعملية التعليمية في مناطق مختلفة في شمال وشرق سوريا.

يذكر أن مركز هوري تأسس عام 2017 في بلدة تل معروف التابعة لناحية تربه سبيه، وهو عبارة عن مدرسة مغلقة يضم الأحداث الذين تم تجنيدهم من قبل مرتزقة داعش للمشاركة في العمليات القتالية والإرهابية، ويهدف إلى إعادة تأهيل الأطفال ودمجهم في المجتمع من خلال الدروس التعليمية المختلفة.

(م ح)

ANHA