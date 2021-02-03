الإدارة الذاتية ترفع الحظر الكلي والجزئي في شمال وشرق وسوريا

وقالت الإدارة في قرار رقم (27)، الذي نشرته اليوم الأربعاء، على صفحتها:
"بناءً على مقتضيات المصلحة العامة، الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي لشمال وشرق سوريا تقرر ما يلي:
1- يتوقف العمل بكافة القرارات الصادرة عن الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي لشمال وشرق سوريا المتعلقة بالحظر الكلي أو الجزئي، التي فرضت بسبب جائحة كورونا (كوفيد -19)
وذلك اعتبارًا من تاريخ 4/2/2021.
2- يُبَلّغ هذا القرار من يلزم بتنفيذه".
وكانت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، قد فرضت الحظر لأول مرة في مناطقها، بتاريخ 23 آذار عام 2020 المنصرم.
(س ر)
ANHA