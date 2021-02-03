الإدارة الذاتية ترفع الحظر الكلي والجزئي في شمال وشرق وسوريا

وقالت الإدارة في قرار رقم (27)، الذي نشرته اليوم الأربعاء، على صفحتها:

"بناءً على مقتضيات المصلحة العامة، الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي لشمال وشرق سوريا تقرر ما يلي:

1- يتوقف العمل بكافة القرارات الصادرة عن الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي لشمال وشرق سوريا المتعلقة بالحظر الكلي أو الجزئي، التي فرضت بسبب جائحة كورونا (كوفيد -19)

وذلك اعتبارًا من تاريخ 4/2/2021.

2- يُبَلّغ هذا القرار من يلزم بتنفيذه".

وكانت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، قد فرضت الحظر لأول مرة في مناطقها، بتاريخ 23 آذار عام 2020 المنصرم.

(س ر)

ANHA