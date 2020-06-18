الإدارة الذاتية تقرر رفع رواتب العاملين في مؤسساتها بنسبة 150%

وأصدرت الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية القرار رقم 64 القاضي برفع أجور كافة العاملين في الإدارة الذاتية بنسبة 150 %.

وجاء في نص القرار الذي نُشر على الصحفة الرسمية للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا:

1-تُمنح زيادة على الراتب أو الأجر الشهري المقطوع لكافة العاملين لدى الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بنسبة 150%، مئة وخمسون بالمئة اعتباراً من تاريخ 1-6-2020

2-تسري هذه الزيادة على الموظفين الذين يعملون بموجب عقود قانونية لدى المؤسسات التابعة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا .

وفي تصريح له على قناة روج آفا قال الرئيس المشرك للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عبد حامد المهباش إن الزيادة ستكون مرنه" أي أنه سيتم رفع الأجور والرواتب كلما انخفضت قيمة الليرة أمام الدولار".

(سـ)