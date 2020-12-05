الإدارة الذاتية تقرّ حظرًا جزئيًّا في عموم مناطق شمال وشرق سوريا

أعلن المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، في قرار أصدره اليوم، فرض حظر تجوال جزئي في مناطق شمال وشرق سوريا اعتبارًا من يوم غد الأحد، 6 كانون الأول الجاري، وذلك لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد الذي سُجلت أعداد كبيرة من الإصابات به في مناطق شمال وشرق سوريا، توفي منها العشرات.

ويستمر الحظر الجزئي الذي أعلنته الإدارة 15 يومًا، وذلك لغاية الـ 20 من الشهر الجاري.

وفي تفاصيل القرار، سمحت الإدارة بافتتاح المحال التجارية ومحال بيع المواد الغذائية والخضار، على أن تُغلق عند الساعة الرابعة عصرًا باستثناء الأسواق الكبرى (البازارات، سوق الجمعة، سوق الأحد وغيرها).

كما سمحت الإدارة من جديد بفتح المدارس والجامعات والمنشآت التعليمية مع المحافظة على الوقاية والتدابير الصحية.

إضافة إلى السماح بحركة الباصات والبولمانات المغادرة والقادمة من وإلى مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

وبحسب القرار الجديد، يستمر إغلاق دور العبادة باستثناء صلاة الجمعة وقداس الأحد مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية والصحية اللازمة.

كما يستمر منع كافة التجمعات الكبرى (صالات الأفراح، خيم العزاء، اجتماعات، مؤتمرات) تحت طائلة المسؤولية.

وأوصت الإدارة كافة المواطنين والعاملين في مؤسسات الإدارة الذاتية ارتداء الكمامات والأخذ بوسائل الوقاية الشخصية والتباعد الاجتماعي في كافة الأماكن وجعلها جزءًا من حياتهم اليومية إلى حين الانتهاء من هذا الوباء.

وأبقت الإدارة الذاتية لمناطق شمال وشرق سوريا الحق لكل إدارة من الإدارات الذاتية والمدنية إصدار القرار اللازم فيما يتعلق بوباء كورونا، وذلك حسب الحال، وبما لا يتعارض مع البنود السابقة.

(ج)

ANHA