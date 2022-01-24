الإدارة الذاتية تقدم المساعدات لعشرات الأسر النازحة من غويران

أدى هجوم مرتزقة داعش الخميس الفائت على سجن الصناعة بحي غويران بمدينة الحسكة وانتشار خلايا المرتزقة في حيي الزهور وغويران إلى موجة نزوح كبيرة بين أهالي الحيين المذكورين هرباً من ممارسات مرتزقة داعش الذين اتخذوا المواطنين دروعاً بشرية وقتلوا العديد منهم واتخذوا من بيوت ومنازل المدنيين أماكن اختباء لهم.

نزحت عشرات العوائل باتجاه الأحياء الشمالية للمدينة طلباً للأمن والأمان، حيث استقبلتهم مؤسسات الإدارة الذاتية المعنية بهذا الشأن وقدمت لهم كافة المستلزمات الضرورية من طعام وشراب وملابس شتوية وملاجئ دافئة.

في هذا الخصوص، قالت الرئيسة المشتركة لمجلس حزب الاتحاد الديمقراطي بمدينة الحسكة، سامية أحمد: "تسبب هجوم مرتزقة داعش على حيي الزهور وغويران جنوب المدينة بموجة نزوح لعدد كبير من الأهالي الذين فروا من ممارسات الإرهابيين، وعلى الفور قررنا نحن في مؤسسات الإدارة الذاتية تجميع العوائل التي انتشرت بداية في بعض الصالات وأماكن أخرى، حيث تم توفير مكان آمن ودافئ لهم".

وأضافت سامية أحمد "على الفور تم تجهيز مكان لإيواء النازحين، حيث تم فرش الأرضية وتقديم كافة المستلزمات الضرورية للنازحين من بطانيات واسفنج ولباس شتوي ومدافئ وإنارة "طاقة شمسية ومولدة ديزل".

ولفتت سامية إلى مساهمة بعض المنظمات ومتطوعين من الأهالي والتجار بالتنسيق مع مؤسسات الإدارة الذاتية في تقديم يد العون للعوائل النازحة من وجبات طعام وألبسة شتوية وغيرها.

كما أكدت سامية أحمد أن هناك عيادة متنقلة مجهزة بكافة المستلزمات الطبية وسيارة إسعاف على أهبة الاستعداد لمعالجة المرضى من العوائل النازحة وتقديم الخدمات الطبية لهم.

وأضافت سامية أحمد: "استقبلنا حتى الآن 65 عائلة تضم حوالي350 شخصاً، تم تقديم الخدمات الضرورية لهم بشكل كامل، وهناك عوائل وصلت أمس ونعمل على تأمين المستلزمات الضرورية لهم من بطانيات واسفنج ومستلزمات الأطفال من حليب وأدوية".

(ك)

ANHA